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Оккупанты нанесли удар по Углегорской ТЭС, на станции сильный пожар (ВИДЕО)

Оккупанты нанесли удар по Углегорской ТЭС, на станции сильный пожар (ВИДЕО)

Российские войска нанесли удар по расположенной у линии фронта Углегорской тепловой электростанции в Донецкой области, которую продолжает контролировать украинская армия.

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Как сообщают "Новости Донбасса", в результате попадания на территории ТЭС возник сильный пожар, разрушено административное здание.

Напомним, что город-спутник Углегорской ТЭС Светлодарск и соседние поселки Луганское и Мироновский, где расположена еще одна ТЭС, в конце мая были оставлены украинскими военными без боя.

Начальник Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко объяснил такой шаг необходимостью перегруппировки, назвав его "логичным и правильным".

Отметим, что Углегорская ТЭС состоит из семи энергоблоков, первый из которых был запущена в декабре 1972 года, а последние два - в декабре 1976.Станция входит в состав компании "Центрэнерго".

Автор:
Тимофей Беспятов