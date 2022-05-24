"Это логично и правильно": Глава Донецкой ОВА объяснил, почему украинская армия ушла из Светлодарска

Начальник Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко заявляет, что отход украинских войск из Светлодарска и соседних населенных пунктов был продиктован соображениями необходимости их перегруппировки, и считает такое решение правильным. Об этом он сказал в комментарии "Донбасс Реалии" (проект украинской редакции "Радио Свобода").

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"Это была вынужденная перегруппировка. Это было сделано логично и правильно — для того чтобы сберечь личный состав и в дальнейшем не только сдерживать врага, но и с перегруппировкой иметь возможность в дальнейшем зачищать территории, несмотря на то, какая сложная ситуация", - заявил руководитель области.

По его словам, оставленная территория и так с трех сторон уже контролировалась оккупационными войсками, потому они могли ее просто взять в кольцо, но "просто произошло так", что три населенных пункта оказались под контролем российских оккупационных войск и так называемой "ДНР".

"Я всегда был и остаюсь реалистом. И здесь слово "отступить" в этой ситуации будет применено однозначно только оккупантом в целях своей пропаганды. Это исключительно перегруппировка, это правильное логическое решение в данной ситуации, чтобы сохранить, перегруппироваться. Я же понимаю, где они по карте расположены - наши Вооруженные силы. То есть, это не отступление, их не откинули из этой общины... Конечно же, это не может не расстраивать", - добавил Кириленко.

В то же время он подчеркнул, что эта территория не подвергалась масштабным обстрелам, из-за чего и жители не спешили ее покидать. Так, по оценке начальника ОВА, в Светлодарске осталось более 10 тысяч человек. При этом о решении армии отойти из города местным жителям никто не сообщал.

"Она не подвергалась таким тотальным обстрелам, как Марьинка, Красногоровка, Авдеевка та же, тот же Торецк. Поэтому это прямая связь с тем, что люди там и остались. Я не говорю сейчас о взглядах людей, я сейчас говорю о том, что большее количество жителей в населенных пунктах осталось. Поэтому по количеству - выехало не больше 30%, это я беру по максимуму", - отметил он.

В то же время Кириленко затруднился спрогнозировать последствия произошедшего в контексте Углегорской теплоэлектростанции, расположенной в паре километров к северу от Светлодарска.

"В настоящее время были попадания и в саму дамбу, и враг неоднократно работал по электростанции. В настоящее время сложно что-то прогнозировать, как будет себя вести враг и в каком объеме будет вырабатываться электроэнергия", - отметил он.

Напомним, что накануне оккупанты заняли поселок Мироновский, а утром во вторник - и Светлодарск. По словам главы военной администрации общины Сергея Гошко, пока значительного присутствия вражеских войск в городе не наблюдается.