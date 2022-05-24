"Це логічно та правильно": Глава Донецької ОВА пояснив, чому українська армія пішла зі Світлодарська

Начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко заявляє, що відхід українських військ зі Світлодарська та сусідніх населених пунктів був продиктований міркуваннями необхідності їхнього перегрупування, і вважає таке рішення правильним. Про це він сказав у коментарі "Донбас Реалії" (проект української редакції "Радіо Свобода").

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

"Це було вимушене перегрупування. Це було зроблено логічно і правильно — для того, щоб зберегти особовий склад і надалі не лише стримувати ворога, а й з перегрупуванням мати можливість надалі зачищати території, незважаючи на те, яка складна ситуація", - заявив керівник області.

За його словами, залишена територія і так з трьох сторін уже контролювалася окупаційними військами, тому вони могли її просто взяти в кільце, але "просто сталося так", що три населені пункти опинилися під контролем російських окупаційних військ і так званої "ДНР".

"Я завжди був і залишаюся реалістом. І тут слово "відступити" в цій ситуації буде застосоване однозначно лише окупантом з метою своєї пропаганди. Це виключно перегрупування, це правильне логічне рішення в даній ситуації, щоб зберегти, перегрупуватися. Я ж розумію, де вони по карті розташовані - наші Збройні сили. Тобто це не відступ, їх не відкинули з цієї громади... Звичайно ж, це не може не засмучувати", - додав Кириленко.

Водночас він наголосив, що ця територія не зазнавала масштабних обстрілів, через що і жителі не поспішали її покидати. Так, за оцінкою начальника ОВА, у Світлодарську залишилося понад 10 тисяч людей. При цьому про рішення армії відійти з міста місцевим жителям ніхто не повідомляв.

"Вона не зазнавала таких тотальних обстрілів, як Мар'їнка, Красногорівка, Авдіївка та ж сама, той же Торецьк. Тому це прямий зв'язок з тим, що люди там і залишилися. Я не говорю зараз про погляди людей, я зараз говорю про те, що більше кількість жителів у населених пунктах залишилася. Тому за кількістю – виїхало не більше 30%, це я беру по максимуму", - зазначив він.

В той же час Кириленко не зміг спрогнозувати наслідки цієї події в контексті Вуглегірської теплоелектростанції, розташованої за пару кілометрів на північ від Світлодарська.

"Були потрапляння і в саму дамбу, і ворог неодноразово працював по електростанції. Наразі складно щось прогнозувати, як поводитиметься ворог і в якому обсязі вироблятиметься електроенергія", - зазначив він.

Нагадаємо, що напередодні окупанти зайняли селище Миронівський, а вранці у вівторок - і Світлодарськ. За словами голови військової адміністрації громади Сергія Гошка, поки що значної присутності ворожих військ у місті не спостерігається.