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Від обстрілів РФ на Донеччині 23-24 травня загинуло шість мирних жителів: які території під ударом
Протягом 23-24 травня російські війська завдали артилерійських та авіаційних ударів по ряду населених пунктів у Краматорському, Бахмутському, Покровському та Волноваському районах Донецької області.
Як повідомляє обласна прокуратура, вона здійснює процесуальне керівництво у 15 кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни (стаття 438 Кримінального кодексу).
Зокрема, зафіксовано прильоти ворожих снарядів у смт Нью-Йорк, місті Залізне, селищі Зоря, смт Велика Новосілка, місті Вугледар, місті Бахмут, смт Райгородок, смт Луганське, села Сидорове, Адамівка, Бердичі, Орлівка, Ласточкіне та Хромове.
На території зруйнованих домогосподарств шість мирних жителів загинули і троє отримали тяжкі поранення. Один із житлових будинків згорів повністю разом із гаражем.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Крім того, уламками ворожих снарядів пошкоджено об'єкти цивільної інфраструктури, складські приміщення підприємств, газопровід у приватному секторі, а також християнський скит. Потужними вибуховими хвилями "порушено цілісність" господарських та інших споруд.
Зазначимо також, що вранці у вівторок Донецька облпрокуратура повідомила, що 22-23 травня з боку Горлівки російські війська обстрілювали Бахмут, Соледар та Нью-Йорк, а також смт Очеретине, село Орлівка, смт Дробишеве та місто Лиман.
Повідомлялося про розслідування 10 справ про порушення звичаїв та законів війни, загибель однієї 60-річної жінки та поранення ще трьох мешканок регіону.
Нагадаємо при цьому, що 23-24 травня російські війська окупували Світлодарськ і сусіднє селище Миронівський у Бахмутському районі Донецької області.