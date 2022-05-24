Від обстрілів РФ на Донеччині 23-24 травня загинуло шість мирних жителів: які території під ударом

Протягом 23-24 травня російські війська завдали артилерійських та авіаційних ударів по ряду населених пунктів у Краматорському, Бахмутському, Покровському та Волноваському районах Донецької області.

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Як повідомляє обласна прокуратура, вона здійснює процесуальне керівництво у 15 кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни (стаття 438 Кримінального кодексу).

Зокрема, зафіксовано прильоти ворожих снарядів у смт Нью-Йорк, місті Залізне, селищі Зоря, смт Велика Новосілка, місті Вугледар, місті Бахмут, смт Райгородок, смт Луганське, села Сидорове, Адамівка, Бердичі, Орлівка, Ласточкіне та Хромове.

Фото: Донецька обласна прокуратура Фото: Донецька обласна прокуратура Фото: Донецька обласна прокуратура Фото: Донецька обласна прокуратура Фото: Донецька обласна прокуратура

На території зруйнованих домогосподарств шість мирних жителів загинули і троє отримали тяжкі поранення. Один із житлових будинків згорів повністю разом із гаражем.

Крім того, уламками ворожих снарядів пошкоджено об'єкти цивільної інфраструктури, складські приміщення підприємств, газопровід у приватному секторі, а також християнський скит. Потужними вибуховими хвилями "порушено цілісність" господарських та інших споруд.

Зазначимо також, що вранці у вівторок Донецька облпрокуратура повідомила, що 22-23 травня з боку Горлівки російські війська обстрілювали Бахмут, Соледар та Нью-Йорк, а також смт Очеретине, село Орлівка, смт Дробишеве та місто Лиман.

Повідомлялося про розслідування 10 справ про порушення звичаїв та законів війни, загибель однієї 60-річної жінки та поранення ще трьох мешканок регіону.

Нагадаємо при цьому, що 23-24 травня російські війська окупували Світлодарськ і сусіднє селище Миронівський у Бахмутському районі Донецької області.