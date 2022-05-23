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Правоохоронці затримали жителя Бахмута, який передавав окупантам позиції ЗСУ

Правоохоронці затримали жителя Бахмута, який передавав окупантам позиції ЗСУ

Правоохоронці затримали мешканця міста Бахмут Донецької області, який співпрацював із окупантами та передавав їм позиції Збройних сил України. Про це повідомляється у телеграм-каналі Офісу Генерального прокурора.

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"За даними слідства, у травні 2022 року громадянин в умовах військового стану добровільно погодився допомагати окупантам. Чоловік через Інтернет передавав представнику силового відомства РФ інформацію про розташування та переміщення особового складу та техніки Збройних Сил України, а також знімав місця дислокації особового складу Національної гвардії України на території Бахмуту Донецької області", - сказано у повідомленні.

Також повідомляється, що підозрюваний ставив мітки на електронних картах і повідомляв загарбників про влучення ракети до будівель цивільної інфраструктури міста.

Нагадаємо, Маріупольська міськрада опублікувала імена членів місцевої фракції забороненої в Україні партії "ОПЗЖ", які співпрацювали з окупантами.

Автор:
Степан Крьока