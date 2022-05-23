Правоохоронці затримали жителя Бахмута, який передавав окупантам позиції ЗСУ

Правоохоронці затримали мешканця міста Бахмут Донецької області, який співпрацював із окупантами та передавав їм позиції Збройних сил України. Про це повідомляється у телеграм-каналі Офісу Генерального прокурора.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

"За даними слідства, у травні 2022 року громадянин в умовах військового стану добровільно погодився допомагати окупантам. Чоловік через Інтернет передавав представнику силового відомства РФ інформацію про розташування та переміщення особового складу та техніки Збройних Сил України, а також знімав місця дислокації особового складу Національної гвардії України на території Бахмуту Донецької області", - сказано у повідомленні.

Також повідомляється, що підозрюваний ставив мітки на електронних картах і повідомляв загарбників про влучення ракети до будівель цивільної інфраструктури міста.

Нагадаємо, Маріупольська міськрада опублікувала імена членів місцевої фракції забороненої в Україні партії "ОПЗЖ", які співпрацювали з окупантами.