Окупанти завдали удару по Вуглегірській ТЕС, на станції сильна пожежа (ВІДЕО)

Російські війська завдали удару по розташованій біля лінії фронту Вуглегірській тепловій електростанції в Донецькій області, яку продовжує контролювати українська армія.

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Як повідомляють "Новини Донбасу", внаслідок влучення на території ТЕС виникла сильна пожежа, зруйновано адміністративну будівлю.

Нагадаємо, що місто-супутник Вуглегірської ТЕС Світлодарськ та сусідні селища Луганське та Миронівський, де розташована ще одна ТЕС, наприкінці травня були залишені українськими військовими без бою.

Начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко пояснив такий крок необхідністю перегрупування, назвавши його "логічним та правильним".

Зазначимо, що Вуглегірська ТЕС складається із семи енергоблоків, перший з яких був запущений у грудні 1972 року, а останні два - у грудні 1976 року. Станція входить до складу компанії "Центренерго".