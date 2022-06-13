Вчера, 12 июня, зенитные ракетные войска Воздушных сил ВСУ сбили российский истребитель Су-34 в районе Изюма в Харьковской области.

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Об этом сообщает Командование Воздушных Сил ВСУ.

Два российских самолета атаковали позиции украинских военных в Харьковской области.

После попадания в зону поражения украинской ПВО один из вражеских самолетов сменил курс, а второй задержался и был сбит.

"После попадания в зону поражения украинской ПВО один из вражеских самолетов изменил курс, а пилоты другого решили испытать судьбу. "Нех*й шастать!"– ответили зенитчики и сбили дерзкую "сушку", поздравив таким образом оккупантов с "днем России"!" - говорится в сообщении.

Самолет упал на временно оккупированную территорию. Удалось ли выжить пилотам - уточняется.

Кроме того, 12 июня, зенитные ракетные подразделения сбил российский БПЛА "Орлан-10". А ударная авиация Воздушных сил осуществило несколько авианалетов на вражеские позиции оккупационных войск. Нанесен мощный удар по скоплению вражеской техники, живой силе противника. В результате воздушного удара уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения.

Напомним, украинские военные из воздушного командования "Юг" 4 июня сбили российский разведывательно-ударный беспилотник "Форпост" стоимостью $ 7 млн.