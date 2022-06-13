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- Війна Війна
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Війська РФ цілеспрямовано обстрілювали Харків забороненими касетними боєприпасами, - Amnesty International
Сотні мирних жителів загинули у Харкові внаслідок застосування російською армією касетних бомб та некерованих ракет. Про це йдеться у звіті міжнародної правозахисної організації Amnesty International.
Так, правозахисники вказують, що обстріли житлових районів Харкова, які переодично мають місце, є невибірковими ударами, а це вважається воєнним злочином.
Amnesty International стверджує, що має незаперечні докази багаторазового застосування російською армією касетних бомб і протипіхотних мін, заборонених міжнародними конвенціями. Росія факт застосування заборонених боєприпасів неодноразово заперечувала.
Повідомляється, що Amnesty International опитала близько 160 харків’ян, серед яких постраждалі від обстрілів, свідки, рідні жертв, а також лікарі, та задокументували щонайменше 28 випадків невибіркових ударів по Харкову з боку Росії.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Також у звіті наголошується, що некеровані ракети установок "Град" та "Ураган", які російська армія широко використовує у війні проти України, нездатні точно вражати ціль, часто відхиляючись від неї більш ніж на 100 метрів.
Amnesty International наголошує, що у житлових районах, де будинки стоять на відстані лише кілька метрів один від одного, використання таких ракет і звичайної артилерії неминуче призводить до численних жертв серед цивільного населення. Касетні бомби оснащені елементами, які при підриві в повітрі вражають площу в сотні квадратних метрів, пояснюють в організації.
"Неодноразове використання широко заборонених касетних боєприпасів шокує і є ще одним свідченням повної зневаги до життя цивільних. Російські сили, відповідальні за ці жахливі атаки, повинні бути притягнуті до відповідальності за свої дії, а жертви та їхні сім’ї мають отримати повну компенсацію", – заявила старша радниця Amnesty International з реагування на кризові ситуації Донателла Ровера.
Нагадуємо, що поліція України розслідує кримінальні провадження за фактами загибелі понад 12 тисяч українців, 1200 тіл, у тому числі знайдених у братських могилах, ще не ідентифіковані.