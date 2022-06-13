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Харків знову опинився в зоні досяжності ствольної артилерії росіян, — Арестович
Просування росіян у Харківській області призвело до того, що адміністративний центр регіону знову опинився у зоні досяжності ствольної артилерії російської армії.
Про це заявив радник глави Офісу Президента Олексій Арестович у ефірі "Фейгін Live".
"На Харківському напрямку маленька "зрада" – окупанти радісно просуваються потихеньку. Беруть населені пункти у сірій зоні, які ми особливо не утримували", – сказав Арестович.
Він не уточнив, які саме населені пункти ворог узяв під контроль. При цьому Арестович зазначив, що росіяни знову регулярно обстрілюють Харків із нових позицій.Підписуйтеся на наш YouTube канал
"Погані новини для харків'ян - по місту почала бити ствольна артилерія, б'є безперервно днів п'ять-шість. Постійно зазнаємо втрат. До цього били "Ураганами" та "Смерчами" з російської території, а зараз знову ствольна пішла", - додав радник голови ОП.
Зазначимо, що сотні мирних жителів загинули у Харкові внаслідок застосування російською армією касетних бомб та некерованих ракет. Повідомляється, що Amnesty International опитав близько 160 харків'ян, серед яких постраждалі від обстрілів, свідки, рідні жертв, а також лікарі, та задокументували щонайменше 28 випадків невиборчих ударів по Харкову з боку Росії.