Харків знову опинився в зоні досяжності ствольної артилерії росіян, — Арестович

Просування росіян у Харківській області призвело до того, що адміністративний центр регіону знову опинився у зоні досяжності ствольної артилерії російської армії.

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Про це заявив радник глави Офісу Президента Олексій Арестович у ефірі "Фейгін Live".

"На Харківському напрямку маленька "зрада" – окупанти радісно просуваються потихеньку. Беруть населені пункти у сірій зоні, які ми особливо не утримували", – сказав Арестович.

Він не уточнив, які саме населені пункти ворог узяв під контроль. При цьому Арестович зазначив, що росіяни знову регулярно обстрілюють Харків із нових позицій.

"Погані новини для харків'ян - по місту почала бити ствольна артилерія, б'є безперервно днів п'ять-шість. Постійно зазнаємо втрат. До цього били "Ураганами" та "Смерчами" з російської території, а зараз знову ствольна пішла", - додав радник голови ОП.

Зазначимо, що сотні мирних жителів загинули у Харкові внаслідок застосування російською армією касетних бомб та некерованих ракет. Повідомляється, що Amnesty International опитав близько 160 харків'ян, серед яких постраждалі від обстрілів, свідки, рідні жертв, а також лікарі, та задокументували щонайменше 28 випадків невиборчих ударів по Харкову з боку Росії.