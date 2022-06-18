Харьков снова стал прифронтовым городом, - Арестович

В ближайшее время российские оккупанты будут обстреливать Харьков, поскольку он снова стал прифронтовым городом.

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Об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в эфире "Фейгин LIVE".

"Существует совершенно реальная угроза Харькову. Дело в том, что на границе в Белгородской области собрана пристойная сборная российская солянка, где-то 5-7 БТг, которые будучи введены на это направление, могут доставить Харькову крупные неприятности", - отметил Арестович.

Он уверил, что российские войска не возьмут город, но продвинуться ближе, что поставить город под угрозу массированных ударов артиллерией.

Также страна-агрессор Россия держит на этом направлении несколько штурмовиков и вертолетов.

"Поэтому Харьков снова стал прифронтовым городом. Он не особо переставал им быть, но был период, когда мы вышли к границе, двинулись на Печенежское водохранилище, но сейчас мы откатились, и по Харькову бьют полевой артиллерией, и эта ситуация может ухудшиться", - отметил Арестович.

Он подчеркнул, что харьковчанам следует быть осторожными, так как обстрелы могут привести к новым жертвам среди мирного населения.

Арестович также дал объяснение возросшим ракетным ударам страны-агрессора РФ по мирным украинским городам.

"За последние 3 суток мы уничтожили не мене 7 артскладов, что крайне нервирует противника. Они нам мстят, наносят удары по городам", - отметил советник главы ОПУ.

Ранее Арестович заявил, что продвижение россиян в Харьковской области привело к тому, что административный центр региона снова оказался в зоне досягаемости ствольной артиллерии российской армии.