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ВСУ уже в 15 километрах от оккупированного Херсона, - Арестович
Вооруженные силы Украины сохранили ранее занятые ими же позиции в Херсонской области, создав плацдарм протяженностью от 50 до 80 километров.
Об этом рассказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович в эфире "Фейгин Live".
По его словам украинские войска уже создали стойкий плацдарм на левом берегу Ингульца.
"Этот плацдарм протяженностью от 50 до 80 километров", - рассказал Арестович.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Также он отметил, что часть украинских военных находится на расстоянии 15 километров до оккупированного Херсона. При этом дальнейшее продвижение может занять большое количество времени.
Напомним, что, пытаясь остановить наступление ВСУ, российские захватчики срочно строят дополнительные линии обороны, минируют территорию и создают инженерные заграждения 50-х годов прошлого века.
Также сообщалось, что нардеп от "Слуги народа" Алексей Ковалев в Херсонской области перешел на сторону россиян.