ЗСУ вже за 15 кілометрів від окупованого Херсона, - Арестович

Збройні сили України зберегли раніше зайняті ними позиції в Херсонській області, створивши плацдарм довжиною від 50 до 80 кілометрів.

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Про це розповів радник глави Офісу президента Олексій Арестович в ефірі "Фейгін Live".

За його словами, українські війська вже створили стійкий плацдарм на лівому березі Інгульця.

"Цей плацдарм завдовжки від 50 до 80 кілометрів", - розповів Арестович.

Також він зазначив, що частина українських військових перебуває на відстані 15 кілометрів до окупованого Херсона. При цьому подальший поступ може зайняти велику кількість часу.

Нагадаємо, що, намагаючись зупинити наступ ЗСУ, російські загарбники терміново будують додаткові лінії оборони, мінують територію та створюють інженерні загородження 50-х років минулого століття.

Також повідомлялося, що нардеп від "Слуги народу" Олексій Ковальов на Херсонщині перейшов на бік росіян.