В Україні дали 13 років тюрми ще двом зрадникам з Криму, що пішли воювати із ЗСУ

Шевченківський районний суд Києва засудив до 13 років позбавлення волі з конфіскацією майна двох українських громадян за державну зраду (частина 1 статті 111 Кримінального кодексу).

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Як повідомляє Офіс генерального прокурора, в суді було доведено, що двоє мешканців АР Крим перейшли на бік ворога і у 2014 та 2020 роках уклали контракти про проходження військової служби у військовій частині №12676 (126-та окрема бригада берегової оборони, село Перевальне Сімферопольского району, колишня українська частина А2320 36-ої окремої бригади берегової оборони).

Встановлено, що у складі окупаційної російської армії у лютому 2022 року вони брали участь у бойових діях на території Миколаївської та Херсонських областей.

Так, з 25 по 28 лютого вони забезпечували протиповітряну оборону військ РФ в районі дамби Каховської гідроелектростанції поблизу Нової Каховки Херсонської області.

А 1 березня обвинувачені вступили в бій з підрозділами Збройних сил України в районі Баштанки Миколаївської області. 2 березня українськими силами їх було взято у полон.

Нагадаємо, що 28 квітня було засуджено колишнього українського військового, який перейшов на бік окупантів у Криму, а у 2022 році пішов воювати проти України і також був захоплений у полон під час боїв у Миколаївській області разом із двома товаришами по службі. Перед цим також був засуджений один з них.