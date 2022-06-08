В Украине дали 13 лет тюрьмы еще двум предателям из Крыма, пошедшим воевать с ВСУ

Шевченковский районный суд Киева приговорил к 13 годам лишения свободы с конфискацией имущества двух украинских граждан за государственную измену (часть 1 статьи 111 Уголовного кодекса).

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Как сообщает Офис генерального прокурора, в суде было доказано, что двое жителей АР Крым перешли на сторону врага и в 2014 и 2020 годах заключили контракты о прохождении военной службы в воинской части №12676 (126-я отдельная бригада береговой обороны, село Перевальное, бывшая украинская часть А2320 (36-й отдельной бригады береговой обороны).

Установлено, что в составе оккупационной армии в феврале 2022 года они участвовали в боевых действиях на территории Николаевской и Херсонских областей.

Так, с 25 по 28 февраля они обеспечивали противовоздушную оборону войск РФ в районе дамбы Каховской гидроэлектростанции вблизи Новой Каховки Херсонской области.

А 1 марта обвиняемые вступили в бой с подразделениями Вооруженных сил Украины в районе Баштанки Николаевской области. 2 марта украинскими силами они были взяты в плен.

Напомним, что 28 апреля был осужден бывший украинский военный, который перешел на сторону оккупантов в Крыму, а в 2022 году пошел воевать против Украины и тоже был захвачен в плен во время боев в Николаевской области вместе с двумя сослуживцами. Перед этим также был осужден один из них.