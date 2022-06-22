В селе на Харьковщине из-за обстрела погибли пять мирных жительниц - РВА

В результате российского минометного обстрела села Пришиб Донецкой общины Харьковской области днем 22 июня погибли пять мирных жительниц, находившихся у подъезда дома.

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Об этом сообщает "Громадське" со ссылкой на начальника Изюмской районной военной администрации Степана Масельского. По его словам, ситуация в Изюмском районе очень напряженная, и особенно обострение ощущается в последние дни.

"Сегодня в селе Пришиб в результате минометного обстрела населенного пункта погибли пять мирных жителей — все женщины. В момент обстрела они находились возле подъезда дома. Это за сегодня. Что касается раненых, информации нет. Также неизвестно, есть ли среди пострадавших дети", - сказал Масельский.

Отметим, что об обстреле Пришиба сообщили и в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины. Кроме того, согласно информации в последней сводке, на Слобожанском направлении противник применял ствольную и реактивную артиллерию в районах населенных пунктов Богородичное, Новая Дмитровка, Новопавловка, Курулька, Долина, Краснополье, Вернополье, Родное, Червоное, Шнурки, Червоная Поляна, Карнауховка, Великая Камышеваха, Новая Дмитровка и Семиланное.

Кроме того, на Харьковском направлении враг совершил артобстрелы в районах населенных пунктов Байрак, Перемога, Коробочкино, Шевелевка, Рубежное, Лебяжье, Мосьпаново, Шестаково, Петровка, Русская Лозовая, Крестище, Кулиничи, Уды, Старый Салтов, Верхний Салтов, Ртищевка, Печенеги, а также самого города Харьков.

Напомним также, в результате российских обстрелов Харьковской области накануне погибли по меньшей мере 15 мирных жителей и еще 18 получили ранения. В частности, в селе Уды Золочевской общины погибли три женщины, а еще шесть человек погибли при обстреле Чугуева, пришедшегося по территории автовокзала.