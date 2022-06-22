Оккупанты обстреляли Харьков и область: погибли три человека

В Золочеве Харьковской области из-за обстрела многоквартирного дома погиб мирный житель. Под завалами находятся, вероятно, еще двое человек.

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Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Также двое человек погибли в Чугуеве, еще двое - ранены.

Минувшей ночью в Харькове от обстрелов пострадали Слободской и Индустриальный районы. Там повреждены хозяйственные и промышленные объекты, произошло несколько масштабных пожаров.

Утром 22 июня враг обстреливал Немышлянский район Харькова. Предварительно, три человека ранены.

"На линии столкновения враг стреляет из ствольной и реактивной артиллерии. На Харьковском направлении оккупанты ведут воздушную разведку. В районе Изюма враг продолжает штурмовые действия в направлении города Славянск. Наши военные удерживают оборону", - добавил Синегубов.

Как сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины, за сутки в Харьковской области произошло 37 пожаров, 16 — вызванных обстрелами.

"Пожар, вызванный вражескими обстрелами, произошел в Индустриальном, Киевском и Слободском районах Харькова, а также Чугуевском, Изюмском, Купянском и Богодуховском районах области", — сообщили в ГСЧС.

Кроме этого, ночью оккупанты обстреляли жилой массив поселка Золочев в Золочевском районе, в результате чего были частично разрушены 2 жилых двухэтажных дома, а также горели конструктивные элементы в одном из зданий на площади 20 кв. м. Информация о погибших и пострадавших уточняется.

Напомним, шесть человек погибли и еще шесть гражданских лиц получили осколочные ранения в результате артиллерийских обстрелов Чугуева Харьковской области со стороны оккупантов около 18:00 21 июня.