Росіяни намагаються оточити Лисичанськ та взяти під повний контроль Сєвєродонецьк, - Генштаб

Російська армія намагається відновити наступ в напрямках Ізюм – Барвінкове та Ізюм – Слов’янськ, застосовуючи важкі вогнеметні системи. Також ведуть наступальні дії з метою оточення ЗСУ в районі Лисичанська та блокують основні логістичні шляхи.

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Про це свідчать дані Генерального штабу Збройних Сил України.

Зазначається, що у період 22 червня - 1 липня у Гомельській області, поблизу державного кордону з Україною, триватиме мобілізаційне навчання армії Білорусі, під час якого планується відпрацювати призов військовозобов’язаних запасу.

"В рамках заходів бойової підготовки також проводяться навчання з підрозділами сил спеціальних операцій білорусі із залученням інструкторів збройних сил Російської Федерації. Основна увага приділяється веденню диверсійно-розвідувальної діяльності", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, росіяни продовжують перебувати у прикордонних районах Брянської та Курської областей. Ворог утримує до трьох батальйонних тактичних груп зі складу 1 танкової армії та підрозділи повітряно-десантних військ. Вдосконалює оборонні позиції у районі населеного пункту Тьоткіно Курської області, а також продовжує обстріли підрозділів ЗСУ у прикордонних районах Сумської області.

Також підрозділи противника основні зусилля зосереджують на недопущенні виходу українських військових в тил угруповання окупантів, що діє на Слов’янському напрямку. Противник вів повітряну розвідку в районах населених пунктів Байрак та Рубіжне.

На Слов’янському напрямку угруповання РФ зосереджені на покращенні тактичного положення та виявленні слабких місць в обороні ЗСУ, намагаючись створити умови для відновлення наступу в напрямках Ізюм – Барвінкове та Ізюм – Слов’янськ.

З метою посилення угрупування військ у районі Ізюму противник перемістив до двох танкових підрозділів. Окупанти планують застосувати важкі вогнеметні системи на Слов’янському напрямку.

Крім цього, окупанти прагнуть встановити повний контроль над Сєвєродонецьком та Сиротине. Ведуть наступальні дії з метою оточення ЗСУ в районі Лисичанська та блокують основні логістичні шляхи. Росіяни вже взяли під контроль населені пункти Лоскутівка та Рай-Олександрівка. Здійснюють підготовчі заходи до форсування річки Сіверський Донець.

На Бахмутському напрямку окупанти ведуть наступальні дії у напрямках населених пунктів Золоте та Вовчоярівка. Намагаються заволодіти панівними висотами в районі Берестового з метою встановлення контролю над трасою Бахмут – Лисичанськ.

Для посилення угруповання на зазначеному напрямку, в район населеного пункту Новотошківське, ворог перекинув до однієї батальйонної тактичної групи зі складу Центрального військового округу.

Як наголосили у Генштабі, окупанти зосередились на недопущенні проведення українськими військами контрнаступальних дій у Херсонській та Миколаївській областях. Здійснюють інженерне обладнання позицій.

На Миколаївському напрямку ворог розгорнув у визначених районах артилерійські підрозділи. У подальшому не виключаються спроби ведення штурмових дій в напрямках Киселівка – Посад-Покровське та Олександрівка – Лупареве з метою виходу на адміністративні кордони Херсонської області.

На Криворізькому напрямку агресор здійснює інженерне вдосконалення позицій. Кораблі чорноморського флоту в акваторіях Чорного та Азовського морів продовжують виконувати завдання з ізоляції району бойових дій та ведення розвідки. Агресор продовжує блокувати цивільне судноплавство у північно-західній частині Чорного моря.

У готовності до застосування ракетного озброєння в акваторії Чорного моря перебуває п’ять носіїв крилатих ракет морського базування типу “Калібр” (сумарний залп – до 40 ракет).

"Наші підрозділи продовжують виконання ракетно-артилерійських вогневих завдань на визначених напрямках. Українські захисники завдають втрат російським окупантам на всіх напрямках, де тривають активні бойові дії", - підкреслили у Генштабі.

Нагадаємо, що ввечері 22 червня українські захисники відбили штурм у районі Новобахмутівки Донецької області та змусили окупантів відступити.