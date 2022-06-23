Армія РФ продовжує обстрілювати Харків та область: поранено 7 людей

Російські війська продовжують обстріл населених пунктів Харківської області. Вночі армія країни-агресора РФ обстріляла обласний центр, Дергачі та Печеніги.

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Про це повідомив голова Харківської ОВ Олег Синєгубов.

У Харкові вчора близько 23 години були обстріли Індустріального району, сталася пожежа на складських приміщеннях. Попередньо – ніхто не постраждав.

Також уночі знову окупанти обстріляли місто Дергачі, частково зруйновано офісну будівлю.

"У Чугуївському районі вночі росіяни обстріляли селище Печеніги, пошкоджено приватне підприємство, сталася пожежа. Обстріли тривали і вранці. Зруйновано приватні будинки. За попередніми даними, 7 поранених цивільних, з них 2 дитини, інформація уточнюється", - повідомив Сінінегубов.

Він додав, що у Харківській області продовжуються активні бойові дії. Російські окупанти намагаються не допустити виходу ЗСУ в тил російського угруповання, що діє на Слов'янському напрямку. Противник вів повітряну розвідку в районах населених пунктів Байрак та Рубіжне.

У районі Ізюма ворог намагається створити умови для відновлення наступу у напрямках Ізюм – Барвінкове та Ізюм – Слов'янськ.

Нагадаємо, шестеро людей загинули та ще шість цивільних осіб отримали осколкові поранення внаслідок артилерійських обстрілів Чугуєва Харківської області з боку окупантів близько 18:00 21 червня.