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Армія РФ продовжує обстрілювати Харків та область: поранено 7 людей
Російські війська продовжують обстріл населених пунктів Харківської області. Вночі армія країни-агресора РФ обстріляла обласний центр, Дергачі та Печеніги.
Про це повідомив голова Харківської ОВ Олег Синєгубов.
У Харкові вчора близько 23 години були обстріли Індустріального району, сталася пожежа на складських приміщеннях. Попередньо – ніхто не постраждав.
Також уночі знову окупанти обстріляли місто Дергачі, частково зруйновано офісну будівлю.Підписуйтесь на наш Telegram канал
"У Чугуївському районі вночі росіяни обстріляли селище Печеніги, пошкоджено приватне підприємство, сталася пожежа. Обстріли тривали і вранці. Зруйновано приватні будинки. За попередніми даними, 7 поранених цивільних, з них 2 дитини, інформація уточнюється", - повідомив Сінінегубов.
Він додав, що у Харківській області продовжуються активні бойові дії. Російські окупанти намагаються не допустити виходу ЗСУ в тил російського угруповання, що діє на Слов'янському напрямку. Противник вів повітряну розвідку в районах населених пунктів Байрак та Рубіжне.
У районі Ізюма ворог намагається створити умови для відновлення наступу у напрямках Ізюм – Барвінкове та Ізюм – Слов'янськ.
Нагадаємо, шестеро людей загинули та ще шість цивільних осіб отримали осколкові поранення внаслідок артилерійських обстрілів Чугуєва Харківської області з боку окупантів близько 18:00 21 червня.