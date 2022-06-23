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Армия РФ продолжает обстреливать Харьков и область: ранены 7 человек
Российские войска продолжают обстрелы населенных пунктов Харьковской области. Ночью армия страны-агрессора РФ обстреляла областной центр, Дергачи и Печенеги.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
В Харькове вчера около 23 часов были обстрелы Индустриального района, произошел пожар на складских помещениях. Предварительно – никто не пострадал.
Также ночью снова оккупанты обстреляли город Дергачи, частично разрушено офисное здание.Подписывайтесь на наш YouTube канал
"В Чугуевском районе ночью россияне обстреляли поселок Печенеги, повреждено частное предприятие, произошел пожар. Обстрелы продолжились и утром. Разрушены частные дома. По предварительным данным, 7 раненых гражданских, из них 2 ребенка, информация уточняется", — сообщил Сиинегубов.
Он добавил, что в Харьковской области продолжаются активные боевые действия. Российские оккупанты пытаются не допустить выхода ВСУ в тыл действующей на Славянском направлении российской группировки. Противник вел воздушную разведку в районах населенных пунктов Байрак и Рубежное.
В районе Изюма враг пытается создать условия для возобновления наступления в направлениях Изюм – Барвенково и Изюм – Славянск.
Напомним, шесть человек погибли и еще шесть гражданских лиц получили осколочные ранения в результате артиллерийских обстрелов Чугуева Харьковской области со стороны оккупантов около 18:00 21 июня.