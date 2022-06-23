Армия РФ продолжает обстреливать Харьков и область: ранены 7 человек

Российские войска продолжают обстрелы населенных пунктов Харьковской области. Ночью армия страны-агрессора РФ обстреляла областной центр, Дергачи и Печенеги.

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Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

В Харькове вчера около 23 часов были обстрелы Индустриального района, произошел пожар на складских помещениях. Предварительно – никто не пострадал.

Также ночью снова оккупанты обстреляли город Дергачи, частично разрушено офисное здание.

"В Чугуевском районе ночью россияне обстреляли поселок Печенеги, повреждено частное предприятие, произошел пожар. Обстрелы продолжились и утром. Разрушены частные дома. По предварительным данным, 7 раненых гражданских, из них 2 ребенка, информация уточняется", — сообщил Сиинегубов.

Он добавил, что в Харьковской области продолжаются активные боевые действия. Российские оккупанты пытаются не допустить выхода ВСУ в тыл действующей на Славянском направлении российской группировки. Противник вел воздушную разведку в районах населенных пунктов Байрак и Рубежное.

В районе Изюма враг пытается создать условия для возобновления наступления в направлениях Изюм – Барвенково и Изюм – Славянск.

Напомним, шесть человек погибли и еще шесть гражданских лиц получили осколочные ранения в результате артиллерийских обстрелов Чугуева Харьковской области со стороны оккупантов около 18:00 21 июня.