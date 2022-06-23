Оккупанты захватывают окруженное Горское, утрачен еще один поселок на Луганщине - Генштаб

Украинские вооруженные силы остановили наступление оккупационных войск в направлении южной окраины Лисичанска, нанеся врагу потери и заставив отступить. Как сообщает Генеральный штаб ВСУ, для возобновления наступления оккупанты выдвигают резервы. Наступательные действия противника у поселка Боровское украинские защитники также остановили.

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При этом сообщается о вражеских обстрелах из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах городов Лисичанск, Северодонецк, поселков Сиротино, Вороново и Мирная Долина.

"Подразделения из состава 2-го армейского корпуса при поддержке отрядов Росгвардии ведут штурмовые действия с целью установления полного контроля над Северодонецком. Боевые действия продолжаются", - добавляют в Генштабе.

Кроме того, противник провел разведку боем в районе поселка Белая Гора и продолжил наступление в районе населенного пункта Рай-Александровка, закрепляясь на ранее занятых позициях в районах Лоскутовки и Рай-Александровки.

Оккупанты, по данным Генштаба, также "пытаются установить контроль" над окруженным городом Горское. Силами штурмовых групп из состава 1-го армейского корпуса они уже овладели поселком Николаевка.

Отмечено, что враг обстрелял из артиллерии разных калибров украинские позиции в районах населенных пунктов Николаевка, Берестовое, Клиновое, Торецк, Новолуганское, Покровское, Луганское и Кодема. Армейская авиация захватчиков нанесла удар вблизи Клинового.

"Противник безуспешно пытался сковать боем действия наших подразделений в районе Клинового. Провалом для врага завершилась разведка боем в районе населенного пункта Вершина", - говорится в сообщении.

На Новопавловском направлении оккупационные войска обстреливали позиции украинских войск из танков и артиллерии вблизи Павловки, Угледара и Пречистовки, нанесли авиаудары в районах Павловки, Угледара и соседнего села Шевченко. Вблизи последнего ВСУ дали оккупантам жесткий бой и заставили отойти.

"Для обнаружения слабых мест в нашей обороне оккупанты задействовали диверсионно-разведывательные группы в районах населенных пунктов Времовка, Новоселки и Нескучное. Украинские воины их успешно обнаружили: с большими потерями враг отошел", - заявили также в Генштабе.

На Авдеевском, Кураховском и Запорожском направлениях противник активных боевых действий не вел, но с целью недопущения перекидывания резервов на другие направления обстреливал украинские позиции из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах Авдеевки, Песков, Опытного, Марьинки, Грушевого и Новополя. Попытку наступления врага в направлении Марьинки украинские военные, по описанию Генштаба, "жестоко подавили".

На Славянском направлении российские оккупанты обстреливают гражданскую инфраструктуру из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня в районах Богородичного, Адамовки, Дубровного, Курульки, Петровского, Вернополья и Мазановки. Отражен вражеский штурм вблизи Долины и Богородичного, там противник отошел.

На Харьковском направлении совершены вражеские артиллерийские обстрелы гражданской и военной инфраструктуры в районах населенных пунктов Харьков, Русская Лозовая, Печенеги, Крестище, Мосьпаново, Старый Салтов, Русские Тишки и Пришиб.

На Северском направлении россияне обстреляли гражданскую инфраструктуру в районах пограничных сел Старые Вырки, Атинское и Стариково.

На Южнобугском направлении противник активных действий не вел, но обстреливал гражданскую инфраструктуру из ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Добрянка, Николаевка и Трудолюбовка, нанес авиаудар по позициям украинских войск недалеко от Князевки.