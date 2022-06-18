Військова допомога від США щодо процедури лендлізу ще не розпочалася, - Данілов

Ленд-ліз від США, який має спростити надання військової допомоги Україні, ще не почав діяти.

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Про це в інтерв'ю LIGA.net розповів секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов.

"Там є процедура. Ленд-ліз ще не починався. Але саме прийняття закону про ленд-ліз - дуже позитивне для нас рішення. І ленд-ліз буде, питання - коли. Тут ми повертаємося до того, що на війні у кожного годинник працює по-різному. Для когось доба це як доба, а для нас це зовсім інші виміри", - сказав він.

Данілов додав, що це може бути липень-серпень, можливо, вересень.

"Тут дуже багато факторів. Треба розуміти, що світ не такий великий. Усі знають, що у кого є в країні. Наявність зброї, обладнання для її виготовлення, боєприпасів. Сьогодні так вийшло, що боєприпаси радянського зразка 122-го та 155-го калібру майже не лишилося", - зазначив Данілов.

Нагадаємо, що США заблокували передачу Україні чотирьох безпілотників.