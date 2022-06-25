Росіяни завдали авіаудару біля Лисичанська та намагаються блокувати місто - Генштаб

Російські окупанти минулої доби обстріляли Лисичанськ, Спірне та Вовчоярівка. Також вони намагалися взяти під контроль ділянку дороги Ясинувата – Костянтинівка, вели бій у напрямку Василівка - Кам’янка, але ЗСУ дали відсіч.

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Про це йдеться у звіті Генерального штабу Збройних Сил України.

Як повідомили у Генштабі, все ще зберігається загроза застосування ракетного озброєння з території Білорусі. На Сіверському напрямку у Брянській та Курській областях противник утримує до трьох батальйонних тактичних груп, а також підрозділи повітряно-десантних військ.

Ворог обстріляв позиції ЗСУ у районах населених пунктів Бучки Чернігівської області та Бояро-Лежачі на Сумщині. Окупанти продовжують фортифікаційне обладнання оборонних позицій у прикордонних районах Брянської області.

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На Харківському напрямку росіяни зосередилися на утриманні раніше зайнятих позицій. Здійснили артобстріли по елементах інфраструктури в районах міста Харкова та В’ялівського водосховища. Дії ворожої штурмової групи в районі населеного пункту Уди ЗСУ відбили. Противник відійшов. Завдав авіаудару з вертольотів Ка-52 в районі населеного пункту Явірське.

На Слов’янському напрямку противник зосередився на веденні наступу в напрямку населених пунктів Довгеньке та Долина. Ворог обстріляв українські позиції поблизу Нової Дмитрівки, Хрестища, Дібровного та Богородичного. Намагається вести штурмові дії в напрямку Довгеньке - Мазанівка, бій триває. Завдав авіаудару неподалік Дібровного.

На Донецькому напрямку противник зосереджений на утриманні зайнятих рубежів та проведенні перегрупування військ. Здійснював вогневе ураження українських підрозділів із мінометів та реактивної артилерії у районах Райгородка і Стародубівки.

Також окупанти обстрілювали райони населених пунктів Лисичанськ, Спірне та Вовчоярівка. Завдали авіаудару в районі Лисичанська, намагалися блокувати місто з півдня. З метою витіснення ЗСУ ворог вів штурмові дії в районах населених пунктів Метьолкіне, Сиротине та Воронове.

На Бахмутському напрямку українські воїни зупинили наступ ворожої піхоти у напрямку Володимирівка – Покровське. Після вогневого впливу противник відійшов. Також окупанти ведуть наступ в напрямку Пилипчатине - Покровське, бойові дії тривають. У напрямку Роти – Вершина ворог просунувся на один кілометр.

Зокрема, росіяни намагаються на Авдіївському, Курахівському та Новопавлівському напрямках вести сковуючі дії та утримувати зайняті рубежі. На Запорізькому напрямку – ведуть оборону.

Також ворог намагався взяти під контроль ділянку дороги Ясинувата – Костянтинівка - вів бій у напрямку Василівка - Кам’янка, але ЗСУ дали відсіч. На Південнобузькому напрямку окупанти зосереджують основні зусилля на утриманні зайнятих рубежів. Ведуть розвідку, удосконалюють інженерне обладнання позицій та намагаються не допустити перегрупування наших військ.

Для відновлення раніше втраченого положення, ворог вів наступ у напрямку Потьомкине – Високопілля Херсонської області, успіху не мав, відійшов. Вів повітряну розвідку БпЛА в районі населеного пункту Старосілля.

В акваторіях Чорного та Азовського морів у готовності до завдання ракетних ударів по об’єктах на території України ворог утримує чотири носії крилатих ракет морського базування “Калібр”. Українські захисники завдають втрат російським окупантам на всіх напрямках, де тривають активні бойові дії. Посилюється партизанський рух на тимчасово захоплених територіях.

Нагадаємо, російські окупаційні війська намагалися за допомогою ракетного комплексу "Точка-У" вдарити по одній із телевеж в Миколаївській області, проте змогли ліквідувати лише вуличний туалет.