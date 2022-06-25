Росіяни обстріляли військовий полігон на Львівщині: є постраждалі

Армія Російської Федерації вранці, 25 червня, із Чорного моря запустила шість ракет на територію Львівської області, дві з них були відбиті. Внаслідок ворожого обстрілу постраждали четверо людей.

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Про це повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

"Сьогодні близько 04:00 було завдано ракетного удару з Чорного моря по території Львівської області. Шість ракет, чотири попадання. Дві ракети збили. Об'єкт військовий на території Яворівського району", - йдеться у повідомленні.

За словами голови ОВА, внаслідок обстрілу постраждали чотири особи.

Нагадаємо, по Житомирській області вранці, 25 червня, було випущено 24 ракети з території Республіки Білорусь. По самому Житомиру нічого не прилетіло, обстріляно військові об'єкти навколо міста.