- Тип
- Війна Війна
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
Росіяни обстріляли військовий полігон на Львівщині: є постраждалі
Армія Російської Федерації вранці, 25 червня, із Чорного моря запустила шість ракет на територію Львівської області, дві з них були відбиті. Внаслідок ворожого обстрілу постраждали четверо людей.
Про це повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.
"Сьогодні близько 04:00 було завдано ракетного удару з Чорного моря по території Львівської області. Шість ракет, чотири попадання. Дві ракети збили. Об'єкт військовий на території Яворівського району", - йдеться у повідомленні.
За словами голови ОВА, внаслідок обстрілу постраждали чотири особи.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Нагадаємо, по Житомирській області вранці, 25 червня, було випущено 24 ракети з території Республіки Білорусь. По самому Житомиру нічого не прилетіло, обстріляно військові об'єкти навколо міста.