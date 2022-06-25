Вранці ворог завдав 24 ракетних удари по околицях Житомира, - мер

По Житомирщині вранці, 25 червня, було випущено 24 ракети з території Республіки Білорусь. Було обстріляно військові об'єкти, одна людина загинула, одна отримала поранення.

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Про це повідомив мер міста Сергій Сухомлін у Facebook.

За його словами, за Житомиром нічого не прилетіло, обстріляно військові об'єкти навколо міста.

"Було обстріляно військові об'єкти навколо Житомира. З літаків було запущено ракети. Вони зайшли з Білорусі. Сумарно було 24 ракети запущено по військових частинах та об'єктах навколо Житомира. Не можу коментувати, де, що, чи є жертви. Це справа нашої військової адміністрації", – зазначив він.

Внаслідок обстрілу один військовий загинув, один отримав поранення.

Нагадаємо, в ніч на четвер, 9 червня, армія країни-агресора РФ завдала ракетного удару по Новограду-Волинському в Житомирській області. Російська ракета зруйнувала багатоповерхову будівлю