Бізнес працює Бізнес працює
Війна в Україні: всі останні новини Війна в Україні: всі останні новини
Бізнес-фронт Бізнес-фронт
Лідери фінансових ринків Лідери фінансових ринків
Найкращі фінансові директори Найкращі фінансові директори
Тип
Війна Війна
Категорія
Події
Дата публікації

Вранці ворог завдав 24 ракетних удари по околицях Житомира, - мер

війна в Україні, агресор, Сергій Сухомлин

По Житомирщині вранці, 25 червня, було випущено 24 ракети з території Республіки Білорусь. Було обстріляно військові об'єкти, одна людина загинула, одна отримала поранення. 

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику.
Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки.
Підтримати delo.ua

Про це повідомив   мер міста Сергій Сухомлін у Facebook.

За його словами, за Житомиром нічого не прилетіло, обстріляно військові об'єкти навколо міста.

"Було обстріляно військові об'єкти навколо Житомира. З літаків було запущено ракети. Вони зайшли з Білорусі. Сумарно було 24 ракети запущено по військових частинах та об'єктах навколо Житомира. Не можу коментувати, де, що, чи є жертви. Це справа нашої військової адміністрації", – зазначив він.

Внаслідок обстрілу один військовий загинув, один отримав поранення.

Нагадаємо, в ніч на четвер, 9 червня, армія країни-агресора РФ завдала ракетного удару по Новограду-Волинському в Житомирській області. Російська ракета зруйнувала багатоповерхову будівлю

Автор:
Анастасія Дєдковська