Утром враг нанес 24 ракетных удара по окрестностям Житомира, - мэр

По Житомирской области утром, 25 июня, было выпущено 24 ракеты с территории Республики Беларусь. Были обстреляны военные объекты, один человек погиб, один получил ранение.

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Об этом сообщил мэр города Сергей Сухомлин в Facebook.

По его словам, по самому Житомиру ничего не прилетело, обстреляны военные объекты вокруг города.

"Были обстреляны военные объекты вокруг Житомира. Из самолетов были запущены ракеты. Они зашли из Беларуси. Суммарно было 24 ракеты запущено по военным частям и объектам вокруг Житомира. Не могу комментировать, где, что, есть ли жертвы. Это дело нашей военной администрации", - отметил он.

В результате обстрела один военный погиб, один получил ранение.

Напомним, в ночь на четверг, 9 июня, армия страны-агрессора РФ нанесла ракетный удар по Новоград-Волынскому в Житомирской области. Российская ракета разрушила многоэтажное здание