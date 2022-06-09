По Новоград-Волынскому в Житомирской области россияне нанесли ракетный удар: попали в многоэтажку

В ночь на четверг, 9 июня, армия страны-агрессора РФ нанесла ракетный удар по Новоград-Волынскому в Житомирской области. Российская ракета разрушила многоэтажное здание

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Об этом сообщил глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко.

Отмечается, что около часа ночи российская ракета разрушила многоэтажное здание в Новограде-Волынском.

Пока информации о погибших и пострадавших нет. На месте происшествия работают правоохранители.

"Каждое преступление российских военных в Житомирской области должно быть тщательно зафиксировано. В конце концов, все это станет основой для приговора российскому преступному режиму и тем, кто выполняет его приказы", - заявил Бунечко.