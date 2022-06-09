По Новоград-Волинському у Житомирській області росіяни завдали ракетного удару: потрапили в багатоповерхівку

У ніч на четвер, 9 червня, армія країни-агресора РФ завдала ракетного удару по Новоград-Волинському в Житомирській області. Російська ракета зруйнувала багатоповерхову будівлю.

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Про це повідомив голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко.

Зазначається, що близько першої години ночі російська ракета зруйнувала багатоповерхову будівлю в Новограді-Волинському.

Поки що інформації про загиблих та постраждалих немає. На місці події працюють правоохоронці.

"Кожен злочин російських військових у Житомирській області має бути ретельно зафіксований. Зрештою, все це стане основою для вироку російському злочинному режиму та тим, хто виконує його накази", - заявив Бунечко.

Він додав, що за попередньою інформацією, ракета, яка сьогодні вночі влучила у багатоповерхову будівлю у Новоград-Волинському, могла бути випущена з літака з боку Білорусі.