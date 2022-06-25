Масштабный ракетный обстрел Украины – провокация России с целью втягивания Беларуси в войну – ГУР

Из Беларуси в ночь на 25 июня по территории Украины был нанесен массированный ракетно-бомбовый удар. Обстрел напрямую связан с попытками кремлевских властей втянуть Беларусь в войну в Украине в качестве непосредственного участника.

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Об этом заявили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

Отмечается, что враг привлек шесть самолетов Ту-22М3, выполнивших пуски 12 крылатых ракет Х-22. Рубеж пуска - район города Петриков, недалеко от Мозыря, ориентировочно в 50-60 километрах от государственной границы Украины.

"Бомбардировщики взлетали из аэропорта "Шайковка" калужской области РФ. Далее через территорию Калужской и Смоленской областей входили в воздушное пространство Беларуси. После пуска ракет возвращались в аэропорт "Шайковка" на территории РФ. Удар наносился по Киевской, Черниговской, Сумской областях", - говорится в сообщении.

В ГУР подчеркнули, что это первый случай проведения авиаудара по Украине из Беларуси, который напрямую связан с попытками кремлевских властей втянуть Беларусь в войну в Украине в качестве непосредственного участника.

Напомним, что по Житомирской области утром, 25 июня, было выпущено 24 ракеты из Белоруси. Были обстреляны военные объекты, один человек погиб, один получил ранения.

Также досталось и Львовской области, по которой было выпущено шесть ракет, четыре из которых удалось сбить. Однако в результате вражеского обстрела пострадали четыре человека.