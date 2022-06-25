Масштабний ракетний обстріл України - провокація Росії з метою втягнення Білорусі у війну - ГУР

З Білорусі у ніч на 25 червня по території України було завдано масованого ракетно-бомбового удару. Обстріл напряму пов’язаний з намаганнями кремлівської влади втягнути Білорусь у війну в Україні в якості безпосереднього учасника.

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Про це заявили у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

Зазначається, що ворог залучив шість літаків Ту-22М3, які виконали пуски 12 крилатих ракет Х-22. Рубіж пуску - район міста Петриков, що неподалік Мозиря, орієнтовно за 50-60 кілометрів від державного кордону України.

"Бомбардувальники злітали з аеропорту "Шайковка" калузької області РФ. Далі через територію Калузької та Смоленської областей входили в повітряний простір Білорусі. Після пуску ракет повертались в аеропорт "Шайковка" на території РФ. Удар наносився по Київській, Чернігівській, Сумській областях", - йдеться у повідомленні.

У ГУР наголосили, що це перший випадок проведення авіаудару по Україні з Білорусі, який напряму пов’язаний з намаганнями кремлівської влади втягнути Білорусь у війну в Україні в якості безпосереднього учасника.

Нагадаємо, що по Житомирщині вранці, 25 червня, було випущено 24 ракети з Білорусі. Було обстріляно військові об'єкти, одна людина загинула, одна отримала поранення.

Також дісталося й Львівщині, по якій було запущено шість ракет, чотири з яких вдалося збити. Проте внаслідок ворожого обстрілу постраждали чотири особи.