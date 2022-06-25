В Николаеве показали последствия ракетных ударов утром 25 июня

Под утренний ракетный удар 25 июня со стороны российских оккупантов попали портовая инфраструктура и жилые кварталы Николаева, говорится в сообщении оперативного командования "Юг" Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.

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"По Николаеву и пригороду утром вновь нанесен массированный ракетный удар девятью ракетами типа "Оникс", выпущенными с берегового комплекса "Бастион", расположенного во временно оккупированном Крыму. Снова атакована портовая инфраструктура, жилые кварталы и зоны отдыха мирных горожан. Масштабы разрушений и информация о пострадавших уточняется", - говорится в нем.

В свою очередь, как сообщил в своем Telegram-канале мэр областного центра Александр Сенкевич, в результате обстрела "пострадала гражданская инфраструктура города, государственные предприятия и образовательное учреждение: в последнем взрывом выбило стекла". При этом часть ракет упала на окраинах города.

Фото: Военная комендатура Николаева Фото: Военная комендатура Николаева Фото: Военная комендатура Николаева Фото: Военная комендатура Николаева Фото: Военная комендатура Николаева Фото: Военная комендатура Николаева Фото: Военная комендатура Николаева

Отметим при этом, что, как сообщала местная мэрия, 24 июня российские войска также произвели обстрел окрестностей Николаева. Ракетные удары были нанесены по территориям частных предприятий, среди которых стоянка сельскохозяйственной техники и неработающая база горюче-смазочных материалов агропредприятия.

Как сообщила председатель Николаевского областного совета Анна Замазеева, всего за минувшие сутки в области ранения в результате обстрелов получили семь человек. Кроме областного центра, под обстрелы попали Широковская, Березнеговатская, Воскресенская, Константиновская, Галицыновская и Первомайская общины.