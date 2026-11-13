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Остановка части заводов не должна становиться основанием для отмены пошлин на масличные — "Укролияпром"

подсолнечное масло, бутылки
После улучшения ситуации безопасности предприятия могут возобновить работу / Shutterstock

На фоне вынужденной остановки части украинских маслоэкстракционных заводов из-за российских атак отдельные заинтересованные стороны пытаются использовать ситуацию для отмены экспортных пошлин на подсолнечник, сою и рапс.

Как пишет Dilo, об этом заявили в ассоциации "Укролияпром", отметив, что такие решения могут привести к сокращению переработки масличных культур в Украине после возобновления работы предприятий.

В заявлении говорится, что часть маслоэкстракционных предприятий приостановила производство из-за российских ударов по пищевой промышленности и энергетической инфраструктуре. Остановку объясняют необходимостью защитить работников и производственное оборудование.

В "Укролияпроме" ожидают, что после улучшения ситуации безопасности предприятия смогут возобновить работу.

В то же время ассоциация уверяет, что угрозы дефицита подсолнечного масла на внутреннем рынке нет. По ее оценкам, ежегодное потребление продукции в Украине составляет 400–500 тыс. тонн, или менее 10% объемов отечественного производства.

В ассоциации также утверждают, что имеющиеся перерабатывающие мощности позволяют в течение сезона переработать весь урожай подсолнечника, сои и рапса.

На этом фоне "Укролияпром" выступает против предложений отменить вывозные пошлины на масличные культуры. Представители отраслевого объединения считают, что подобные изменения могут увеличить экспорт сырья вместо его переработки на украинских предприятиях.

В частности, в ассоциации напомнили, что экспортная пошлина на семена подсолнечника была одним из факторов развития перерабатывающей промышленности в Украине. По мнению объединения, его отмена может увеличить поставку украинского сырья на предприятия стран ЕС и Турции.

Относительно сои и рапса, в "Укролияпроме" отмечают, что агропроизводители, экспортирующие собственноручно выращенную продукцию, уже имеют предусмотренное законодательством освобождение от пошлин при соответствующих условиях. Потому в ассоциации считают нецелесообразным отменять его для других экспортеров.

Кроме того, в заявлении отмечается, что изменение пошлин не разрешит проблемы с пропускной способностью портов и пограничной инфраструктуры.

"Главное сегодня – не принимать решений, которые перечеркнут годы развития нашей переработки и превратят Украину обратно в поставщика сырья", – заявил гендиректор ассоциации "Укролияпром" Степан Капшук.

Остановка масличных заводов из-за российских атак

12 ноября агрохолдинг "Кернел" объявил о временном прекращении работы всех своих маслоэкстракционных заводов из-за ухудшения ситуации безопасности и российских ударов по предприятиям аграрного сектора, в том числе по активам компании.

По данным пресс-службы, российские атаки повредили производственные помещения, оборудование и резервуары. Компания пояснила, что из-за непрерывного технологического цикла и повышенной пожарной опасности продолжения производства представляло бы угрозу для работников.

Агрохолдинг также приостановил закупку семян подсолнечника. В то же время компания продолжает отгружать готовую продукцию из складских запасов.

Кроме того, 12 ноября компания "Дельта Вилмар Украина" остановила производственные мощности, в том числе маслоэкстракционного завода в Одесской области. В компании объяснили это рисками безопасности и аварийными отключениями электроэнергии.

С 13 ноября приостановил закупку и переработку подсолнечника маслоэкстракционный завод "Потоки" в Днепре. Причинами стали перебои с электроснабжением, сложная ситуация с безопасностью и необходимость восстановительных работ после предварительных обстрелов.

Dilo собрало информацию о приостановлении и повреждении предприятий пищевой промышленности за осень 2026 года.

Автор:
Майя Калына

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