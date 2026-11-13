В Украине остановился еще один маслоэкстракционный завод

Компания "Дельта Уилмар Украина" 12 ноября 2026 года полностью остановила работу своих производственных мощностей, включая маслоэкстракционный завод в Одесской области.

Как пишет Dilo, об этом сообщает Latifundist.

По словам представителей руководства компании, главными факторами для принятия такого решения стали ситуация безопасности в регионе и систематические аварийные отключения электроэнергии, которые делают невозможным стабильный производственный процесс.

О "Дельте Уилмар Украина"

ООО "Дельта Уилмар Украина" работает в Украине с 22 декабря 2004 года. Компания занимается переработкой подсолнечника, сои, рапса и тропических масел, а также производством растительных жиров и маргаринов.

Предприятие входит в международную группу Wilmar International из Сингапура. Владельцем украинской компании через сингапурскую структуру Delmar Pte Ltd является эта международная группа.

Основные производственные мощности расположены в селе Новые Бильяры Одесской области.

В состав предприятия входят завод по переработке тропических масел; маслоэкстракционный завод, который перерабатывает подсолнечник, сою и рапс; комплекс для перевалки и хранения растительного масла в порту "Южный". Также компания владеет брендом "Чумак", который приобрела в 2019 году.

Остановка масличных заводов в Украине

Вчера, 12 ноября, стало известно, что агрохолдинг "Кернел" полностью остановил работу всех своих маслоэкстракционных заводов из-за российских атак на предприятия пищевой промышленности.

В компании объяснили, что маслоэкстракционное производство является непрерывным технологическим циклом с повышенной пожарной опасностью. Попадание в работающее оборудование может привести к масштабному пожару и создать угрозу для работников.

С 13 ноября 2026 года в Днепре временно останавливает закупку и переработку семян подсолнечника маслоэкстракционный завод "Потоки". В компании подчеркнули, что такой шаг вынужден и направлен прежде всего на обеспечение безопасности сотрудников, а также на создание надлежащих условий для дальнейшего стабильного функционирования производственных мощностей.