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В Україні зупинився ще один олійноекстракційний завод

Виробництво Дельта Вілмар Україна
Компанія "Дельта Вілмар Україна" зупинила роботу всіх виробничих потужностей / Фото: facebook.com/deltawilmarukraine

Компанія "Дельта Вілмар Україна" 12 листопада 2026 року повністю зупинила роботу своїх виробничих потужностей, включно з олійноекстракційним заводом в Одеській області.

Як пише Dilo, про це повідомляє Latifundist.

За словами представників керівництва компанії, головними чинниками для ухвалення такого рішення стали безпекова ситуація в регіоні та систематичні аварійні відключення електроенергії, які унеможливлюють стабільний виробничий процес.

Про "Дельта Вілмар Україна"

ТОВ "Дельта Вілмар Україна" працює в Україні з 22 грудня 2004 року. Компанія займається переробкою соняшнику, сої, ріпаку та тропічних олій, а також виробництвом рослинних жирів та маргаринів.

Підприємство входить до міжнародної групи Wilmar International із Сінгапуру. Власником української компанії через сингапурську структуру Delmar Pte Ltd є ця міжнародна група.

Основні виробничі потужності розташовані в селі Нові Біляри Одеської області.

До складу підприємства входять завод із переробки тропічних олій; олійноекстракційний завод, який переробляє соняшник, сою та ріпак; комплекс для перевалки та зберігання олії в порту "Південний". Також компанія володіє брендом "Чумак", який придбала у 2019 році. 

Зупинка олійних заводів в Україні

Вчора, 12 листапода, стало відомо, що агрохолдинг "Кернел" повністю зупинив роботу всіх своїх олійноекстракційних заводів через російські атаки на підприємства харчової промисловості.

У компанії пояснили, що олійноекстракційне виробництво є безперервним технологічним циклом із підвищеною пожежною небезпекою. Влучання у працююче обладнання може спричинити масштабну пожежу та створити загрозу для працівників.

З 13 листопада 2026 року у Дніпрі тимчасово зупиняє закупівлю та переробку насіння соняшнику олійноекстракційний завод "Потоки". У компанії наголосили, що такий крок є вимушеним і спрямований насамперед на гарантування безпеки співробітників, а також на створення належних умов для подальшого стабільного функціонування виробничих потужностей.

Автор:
Тетяна Ковальчук

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