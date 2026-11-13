РФ атакует пищевую промышленность Украины: какие заводы и предприятия попали под удар осенью

Российские атаки нанесли ущерб украинским предприятиям пищевой и агропромышленной отраслей. Часть производств получили повреждения, а Нежинский жиркомбинат был вынужден остановить работу. Под ударами оказались завод по переработке сои агрохолдинга "Астарта", предприятие "Агрофрукт ЛТД" на Волыни и объекты агропромышленной инфраструктуры в Киевской области. Всего известно, что с начала осени подверглись атакам почти 10 пищевых предприятий и агропромышленных объектов Украины.

Dilo собрало информацию о приостановлении и повреждении предприятия за осень 2026 года.

На этой неделе началась новая волна российских атак на агропродовольственный сектор. Под угрозой остаются предприятия разных направлений аграрного производства, в том числе производители пищевой продукции, сообщил министр аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий.

Перед этим источники в ГУР сообщали, что Кремль готовит новые удары по зернохранилищам, молочным заводам, предприятиям по производству подсолнечного масла, а также по производителям мяса и птицы, пишет Bloomberg .

Высоцкий заявил, что его ведомство координирует действия с Министерством обороны по противодействию атакам, хотя обеспечить стопроцентную защиту невозможно.

По его словам, несмотря на атаки на агропродовольственный сектор Украины, оснований ожидать критического дефицита пищевых продуктов нет.

Однако он признал, что из-за российских атак и логистических ограничений возможны перебои со снабжением и временное отсутствие отдельных товаров в ассортименте торговых точек.

В сентябре Высоцкий заявлял, что российские атаки на предприятия пищевой промышленности Украины могут нанести экономике потери в размере 2-3% ВВП.

Какие пищевые предприятия пострадали от российских атак

Нежинский жиркомбинат остановил производство после атаки российских беспилотников. Предприятие получило повреждения в результате российской атаки и было вынуждено приостановить деятельность. Информация о масштабах разрушений, сумме ущерба и сроках возобновления работы требует уточнения.

Отдельно о последствиях российских атак сообщил крупнейший производитель масла "Кернел". 12 ноября компания объявила о вынужденной остановке всех восьми своих маслоэкстракционных заводов из-за российских атак на предприятия пищевой промышленности. В то же время это не означает, что все восемь заводов получили прямые попадания: компания не обнародовала полный перечень поврежденных объектов.

Фото: Facebook Kernel

Также под удар попал завод по переработке сои агрохолдинга "Астарта". Он получил повреждения в результате российского авиаудара 8 ноября. Информацию о масштабах повреждений и влиянии атаки на производственные мощности предприятия компания пока не раскрывает.

Из-за российской атаки повреждено частное предприятие "Агрофрукт ЛТД" в поселке Маневичи Волынской области. По имеющейся информации, 100% уставного капитала компании принадлежит гражданам Польши.

Российская атака на Киевщине: под ударом оказались агропромышленные объекты

Российские беспилотники атаковали Яготин Бориспольского района Киевской области. В результате удара один человек погиб, есть раненые. Кроме гражданской инфраструктуры, появились сообщения о попадании по заводу "Яготинское" и сахарному предприятию. Официальной информации о характере повреждений, масштабах разрушений и влиянии на работу этих производств пока нет.

Последствия атаки летом/Фото: Facebook Главное управление ГСЧС Украины в Киевской области

Российские атаки на предприятия агропромышленного комплекса создают дополнительные риски для стабильности украинского производства, продовольственных цепей и поставок продукции. Для бизнеса последствия таких ударов могут означать не только прямые материальные убытки, но и вынужденные простои, нарушение контрактов и дополнительные выплаты на восстановление.

Какие еще предприятия пищевой промышленности пострадали от атак РФ осенью 2026 года

Атаки РФ на украинскую пищевую промышленность не ограничились вышеупомянутыми предприятиями. В течение осени 2026 под ударами оказались также производители кондитерской продукции, лапши быстрого приготовления, масла и продукции птицеводства.

В частности, в сентябре в результате российской атаки в Житомире был полностью разрушен охлаждающий состав производителя мороженого "Рудь".

Общая площадь разрушенных помещений составила 4350 кв. м. На складе хранилась готовая продукция компании, а также погрузочная техника и другое имущество.

Также в сентябре производитель лапши Reeva приостановил производство и отгрузку продукции после удара по заводу в Белой Церкви из-за существенных повреждений производственной и складской инфраструктуры. Завод принадлежит международному холдингу Mareven Food Holdings.

В октябре российские беспилотники атаковали производственный комплекс Roshen в Виннице, в результате чего предприятие получило повреждения.

Совладелец компании "Карпатские минеральные воды" Сергей Устенко заявлял, что системные атаки на производственные мощности создают для украинской пищевой отрасли риск "точки невозврата". Часть крупнейших игроков может потерять долю рынка уже к зиме из-за российских обстрелов.