Новая волна атак на агропродовольственный сектор: грозит ли украинцам дефицит продуктов

Российские атаки на агропродовольственный сектор Украины продолжаются, однако оснований ожидать критического дефицита пищевых продуктов нет.

Как сообщает Dilo, об этом заявил министр аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий во время встречи с журналистами.

На этой неделе началась новая волна российских атак на агропродовольственный сектор. Под угрозой остаются предприятия разных направлений аграрного производства, в том числе производители пищевой продукции, отметил Высоцкий.

Пока оценить масштабы нанесенного ущерба невозможно. В Минагрополитики рассматривают разные сценарии реагирования и меры по минимизации последствий российских ударов.

Как Украина планирует защитить хранение агропродукции от атак РФ

Одним из ключевых направлений реагирования есть развитие децентрализованных мощностей для хранения агропродукции.

В частности, речь идет о привлечении международной помощи для обеспечения прифронтовых территорий временными средствами хранения.

Также предусмотрено привлечение средств Всемирного банка для компенсации до 80% от стоимости приобретенных средств хранения агропродукции.

Общий объем соответствующей помощи, по словам Высоцкого, составляет $146 млн.

Производство продуктов остается рассредоточенным по Украине

Украинское производство пищевой продукции достаточно диверсифицировано географически. Предприятия разного масштаба работают практически во всех регионах страны, заявил министр.

Несмотря на наличие крупных производителей и известных брендов, большую часть рынка формируют средние и небольшие локальные предприятия. Они также реализуют продукцию через Интернет-торговлю и местные торговые сети.

Такая структура производства позволяет поддерживать поставки даже в случае повреждения отдельных предприятий или логистических объектов, отметил Высоцкий.

Возможен дефицит продуктов в Украине

В Министерстве аграрной политики не видят оснований для критического дефицита ни одной из основных категорий пищевых продуктов.

Высоцкий признал, что из-за российских атак и логистических ограничений возможны перебои со снабжением и временное отсутствие отдельных товаров в ассортименте торговых точек.

Однако в среднесрочной перспективе обеспечение украинцев продовольствием должно оставаться стабильным.

"Риски к тому, чтобы системно-долгосрочно было отсутствие той или иной пищевой продукции, на сегодняшний день таких рисков нет", - сказал Высоцкий.

Российские удары постепенно охватывают различные направления производства, поэтому невозможно выделить один конкретный сегмент агропродовольственного сектора, который находится в центре внимания атак, подчеркни он.

Напомним, совладелец компании "Карпатские минеральные воды" Сергей Устенко заявлял, что системные атаки на производственные мощности создают для украинской пищевой отрасли риск "точки невозврата". Часть крупнейших игроков может потерять долю рынка уже к зиме из-за российских обстрелов.

" Нежинский жиркомбинат " на Черниговщине остановил выпуск масла и шрота из-за повреждения имущества в результате серии ударов российских беспилотников 10 ноября 2026 года. Работники не пострадали.

Высоцкий отмечал, что российские атаки на предприятия пищевой промышленности Украины могут нанести экономике потери в размере 2-3% ВВП. Россия уничтожает производственные мощности, склады и логистические объекты, однако пока угрозы дефицита продовольствия нет.