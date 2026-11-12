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Большой производственный комплекс в Ровенской области выставили на торги: сколько хотят за объект
Масштабный имущественный комплекс общей площадью 4581,7 кв. м в поселке Рафаловка в Ровенской области выставили на приватизационный аукцион со стартовой ценой 7,8 млн грн.
Как пишет Dilo, об этом сообщила прессслужба ФГИУ.
Входящий в состав объекта
Производственный комплекс расположен в поселке Рафаловка Варасского района Ровенской области по улице Привокзальной. Единственным лотом для продажи выставлено сразу восемь зданий и сооружений различного промышленного и хозяйственного назначения.
Крупнейшими объектами комплекса являются цех ДСП площадью 1230, 4 кв. м, цех продуктов народного потребления на 933, 9 кв. м и консервный цех площадью 715, 6 кв. м.
Кроме этого, в перечень недвижимости входят два склада готовой продукции (на 495, 9 кв. м и 217, 4 кв. м), котельная площадью 448, 5 кв. м, навес на 422,2 кв. м, а также здание оздоровительного комплекса площадью 117,8 кв. м.
Когда состоятся торги
Продажа актива пройдет в формате трехраундового английского аукциона.
Начальная стоимость лота составляет 7801362 грн без учета НДС — налог на добавленную стоимость будет начислен дополнительно на финальную сумму продажи.
Аукцион назначен на 19 ноября 2026 в 11: 10. Потенциальные покупатели могут подавать свои ценовые предложения для участия в торгах до 20: 00 18 ноября.
Напомним, ФГИ выставил на онлайн-аукцион единый имущественный комплекс государственного предприятия по комплектной поставке оборудования "Укрэнергокомплект". Стартовая цена объекта составляет более 23,4 млн. грн.