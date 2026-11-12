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Великий виробничий комплекс на Рівненщині виставили на торги: скільки хочуть за об’єкт

виробничий комплекс
До складу лота входять три виробничі цехи, котельня, склади та допоміжні споруди / ФДМУ

Масштабний майновий комплекс загальною площею 4 581,7 кв. м у селищі Рафалівка на Рівненщині виставили на приватизаційний аукціон зі стартовою ціною 7,8 млн грн. 

Як пише Dilo,про це повідомила пресслужба ФДМУ.

Що входить до складу об'єкта 

Виробничий комплекс розташований у селищі Рафалівка Вараського району Рівненської області на вулиці Привокзальній. Єдиним лотом на продаж виставлено одразу вісім будівель і споруд різного промислового та господарського призначення.

Найбільшими об'єктами комплексу є цех ДСП площею 1 230,4 кв. м, цех товарів народного споживання на 933,9 кв. м та консервний цех площею 715,6 кв. м.

Окрім цього, до переліку нерухомості входять два склади готової продукції (на 495,9 кв. м та 217,4 кв. м), котельня площею 448,5 кв. м, навіс на 422,2 кв. м, а також будівля оздоровчого комплексу площею 117,8 кв. м.

Коли відбудуться торги 

Продаж активу відбудеться у форматі трираундового англійського аукціону.

Початкова вартість лота становить 7 801 362 грн без урахування ПДВ — податок на додану вартість буде нараховано додатково на фінальну суму продажу.

Аукціон призначено на 19 листопада 2026 року об 11:10. Потенційні покупці можуть подавати свої цінові пропозиції для участі в торгах до 20:00 18 листопада.

Фото 2 — Великий виробничий комплекс на Рівненщині виставили на торги: скільки хочуть за об’єкт
Фото 3 — Великий виробничий комплекс на Рівненщині виставили на торги: скільки хочуть за об’єкт

Нагадаємо, ФДМУ виставив на онлайн-аукціон єдиний майновий комплекс державного підприємства з комплектної поставки устаткування "Укренергокомплект". Стартова ціна об'єкта становить понад 23,4 млн грн.

Автор:
Тетяна Бесараб

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