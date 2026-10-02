Украинская пищевая отрасль под угрозой: обстрелы могут "выбить" ключевых игроков к зиме

Системные атаки на производственные мощности создают для украинской пищевой отрасли риск "точки невозврата". Часть крупнейших игроков может потерять долю рынка уже к зиме из-за российских обстрелов.

Как сообщает Dilo, об этом заявил совладелец компании "Карпатские минеральные воды" Сергей Устенко во время форума United by Mining 2026.

Украинские производители рискуют потерять часть рынка

"Если брать ситуацию в пищевой отрасли, то при этой динамике обстрелов шахедами у нас до зимы не будет основных игроков в пищевой отрасли. То есть они просто выбьют у нас первую четверку – и все", – заявил Устенко.

Экономика не обязательно "упадет". Однако для отдельных отраслей может наступить "точка невозврата", после которой структура рынка изменится кардинально.

Устенко сравнил такую ситуацию с шахматной партией, где уже определена неизбежная комбинация мата в несколько ходов.

"С точки зрения экономики для отдельных отраслей это может быть мат в три хода. Рельеф изменится абсолютно", - сказал он.

Как пример, Устенко привел международные компании Coca-Cola и PepsiCo, производственные предприятия которых в Украине уже терпели удары.

Такие компании могут частично компенсировать потери благодаря производственным мощностям за рубежом и могут восстановить поврежденные заводы ориентировочно за год.

Крупные международные компании могут временно перенести часть производства на зарубежные площадки. Однако украинские предприятия, у которых нет таких резервных мощностей, рискуют потерять рынок даже после возобновления производства, отметил Устенко.

Отдельным вызовом остается финансирование обновления. Значительная часть доступных ресурсов направляется на военные нужды, тогда как вопрос, будет ли в будущем достаточно средств на восстановление производственной и общей инфраструктуры, остается открытым, подытожил совладелец компании "Карпатские минеральные воды".

Удары РФ по предприятиям и складам

В начале сентября министр аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий заявлял, что ущерб от атак России на складскую инфраструктуру Украины еще подсчитывается, но речь идет о десятках миллиардов гривен. Больше всего от атак пострадали Киевская и Днепропетровская области.

Также Высоцкий отмечал, что российские атаки на предприятия пищевой промышленности Украины могут нанести экономике потери в размере 2-3% ВВП. Россия уничтожает производственные мощности, склады и логистические объекты, однако пока угрозы дефицита продовольствия нет.

В частности, в результате российских ударов был разрушен завод производителя лапши Reeva в Белой Церкви, производство бутылированной воды "Чистая вода". Подвергся атаке завод по производству детского питания "Яготинское для детей" .

27 августа в результате массированной атаки РФ был полностью разрушен состав кондитерской корпорации ROSHEN в поселке Чубинское Киевской области.

В ходе российской атаки 3 сентября под удар попал завод американской компании Coca-Cola, расположенный в Броварском районе Киевской области.