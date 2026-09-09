Россия полностью разрушила завод производителя лапши Reeva в Белой Церкви

8 сентября в Белой Церкви Киевской области в результате российской атаки на одном из предприятий пищевой продукции возник пожар и задымление.

Как пишет Dilo, об этом сообщил Белоцерковский городской совет.

Жители близлежащих домов призывали закрыть окна и, по возможности, не находиться в зоне задымления.

Также горсовет призвал не производить фото- и видеофиксацию последствий атаки и не распространять соответствующие материалы в сети.

Сообщается, что на месте работают соответствующие службы, ликвидирующие последствия атаки.

В то же время местные Telegram-каналы и СМИ сообщили, что удар потерпело предприятие производителя лапши быстрого приготовления Reeva.

Производство уничтожено — на заводе масштабный пожар, не оставляющий шансов восстановить предприятие.

"Завод Reeva в Белой Церкви фактически уничтожен - масштабный пожар продолжает распространяться. Без работы осталось 500 рабочих. Производственные помещения догорают", - написал блогер Сергей Погребецкий.

О заводе Reeva

Завод REEVA в Белой Церкви (к ребрендингу в 2022 году - "Роллтон") — один из самых крупных в Украине производственных комплексов по выпуску продуктов быстрого приготовления (лапши, пюре, приправ) и соусов. Принадлежит международному холдингу Mareven Food Holdings.

По данным YouControl, в 2025 году выручка компании составила 3,36 млрд грн, а чистая прибыль – 448,7 млн грн.

Напомним, компания "Чистая вода", производство которой расположено в селе Мила Бучанского района Киевской области, временно остановила производство и доставку питьевой воды после удара России 28 августа.