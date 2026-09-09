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Росія зруйнувала вщент завод виробника локшини Reeva у Білій Церкві

пожежа
Росія атакувала завод виробника локшини швидкого приготування Reeva у Білій Церкві. Фото: соціальні мережі

8 вересня у Білій Церкві Київської області внаслідок російської атаки на одному з підприємств харчової продукції виникла пожежа та задимлення. 

Як пише Dilo, про це повідомила Білоцерківська міська рада.

Мешканців прилеглих будинків закликали зачинити вікна та, за можливості, не перебувати в зоні задимлення.

Також міськрада закликала не здійснювати фото- та відеофіксацію наслідків атаки та не поширювати відповідні матеріали в мережі.

Повідомляється, що на місці працюють відповідні служби, які ліквідовують наслідки атаки. 

Водночас місцеві Telegram-канали та ЗМІ повідомили, що удару зазнало підприємство виробника локшини швидкого приготування Reeva.

Виробництво знищене — на заводі масштабна пожежа, яка не залишає шансів відновити підприємство.

"Завод Reeva у Білій Церкві фактично знищений — масштабна пожежа продовжує поширюватися. Без роботи залишилося 500 робітників. Виробничі приміщення догорають", - написав блогер Сергій Погребецький.

Про завод Reeva

Завод REEVA у Білій Церкві (до ребрендингу у 2022 році — "Роллтон") — один із найбільших в Україні виробничих комплексів із випуску продуктів швидкого приготування (локшини, пюре, приправ) та соусів. Належить міжнародному холдингу Mareven Food Holdings.

За даними YouControl, у 2025 році виручка компанії склала 3,36 млрд грн, а чистий прибуток — 448,7 млн грн. 

Нагадаємо, компанія "Чиста вода", виробництво якої розташоване у селі Мила Бучанського району на Київщині, тимчасово зупинила виробництво та доставку питної води після удару Росії 28 серпня.

Автор:
Світлана Манько

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