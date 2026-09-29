McDonald's использует искусственный интеллект для управления ценами: как это влияет на стоимость блюд

Компания McDonald's все шире использует искусственный интеллект для управления ценами на рынках США и других стран.

Как пишет Dilo, об этом сообщает Reuters.

Система искусственного интеллекта от McDonald's анализирует миллионы ежедневных транзакций в 14 тысяч ресторанов, чтобы автоматически определять оптимальную цену для каждого блюда с учетом готовности клиентов платить и цен конкурентов.

Такой алгоритм еще больше увеличил разницу в стоимости одинаковых продуктов между разными районами и заведениями.

Разница в ценах

Ценовая система учитывает не только внутренние данные, но готовность клиентов платить в конкретном регионе, а также публичные цены конкурентов. Поэтому цены на одни и те же блюда в ресторанах, расположенных в нескольких милях друг от друга, могут заметно отличаться.

Проверка мобильного приложения McDonald's показала заметную разницу в стоимости одинаковых блюд. Например, во Фресно (Калифорния) один ресторан продает Биг Мак за 5,69 доллара, тогда как другое заведение в двух милях отсюда предлагает его за 6,89 доллара, что на 21% дороже.

Хотя корпорация уверяет, что владельцы заведений могут свободно устанавливать цены, пять франчайзи сообщили о давлении со стороны компании по использованию искусственного интеллекта. Документы подтверждают, что McDonald's фиксирует отклонения от рекомендаций и требует взаимодействия с новыми инструментами.

Позиция компании

В McDonald's назвали эти обвинения безосновательными и отметили, что ценовой портал является лишь рекомендательным инструментом, а не жестким приказом. В то же время, другие гиганты быстрого питания, в частности владельцы KFC и Taco Bell, также тестируют алгоритмы для оптимизации бизнеса.

Подобные алгоритмические практики уже становились причиной критики для других американских компаний из-за рисков неравного ценообразования. Кроме того, эксперты предостерегают о возможных антимонопольных проверках.

В частности, во внутренних условиях пользование порталом McDonald's предупреждает о потенциальных юридических рисках из-за того, что владельцы ресторанов формально могут считаться конкурентами.

McDonald's в Украине

McDonald's работает в Украине с 24 мая 1997 года, когда открылось первое заведение в Киеве. По данным компании, в 2025 году сумма уплаченных налогов составила 3,5 млрд. грн. Организация является главным партнером "Фонд Дом Рональда МакДональда в Украине".

Напомним, ранее McDonald's рассказал о работе ресторанов во время желтого уровня тревоги. McDonald's в Украине пока не будет менять порядок работы заведений из-за введения новой системы уровней воздушной тревоги.