McDonald`s запускает новый план развития: $8,5 млрд в поддержку партнеров

McDonald's представил расширенный план развития, предусматривающий около $8,5 млрд поддержки франчайзи. Компания также установила цели роста маржинальности и доли рынка, стремясь восстановить темпы развития после нескольких кварталов более слабых результатов.

Как пишет Dilo, об этом сообщает Reuters.

McDonald's усиливает стратегию развития

McDonald's объявил о масштабном плане развития, в рамках которого к 2036 году компания планирует направить около $8,5 млрд на реализацию стратегии NEXT. Приблизительно $5 млрд из этой суммы должны быть инвестированы уже к 2030 году.

Часть средств McDonald's направит на финансовую и капитальную поддержку партнеров, управляющих ресторанами сети, в том числе из-за снижения арендной нагрузки. Таким образом, компания стремится ускорить развитие сети и восстановить темпы роста после нескольких кварталов более слабых результатов.

Стратегия NEXT была запущена в июне. Она предполагает улучшение качества продукции, обслуживания клиентов, ценового предложения и внедрение новых решений. McDonald's рассчитывают, что эти изменения помогут привлечь больше посетителей и усилить позиции компании на рынке.

На результаты McDonald's в последнее время оказывают давление высокая инфляция и конкуренция между сетями быстрого питания за потребителей, которые ищут более выгодные предложения. Это сказалось на темпах роста продаж как в США, так и на международных рынках.

В августе McDonald's сообщил о результатах второго квартала, которые не оправдали ожиданий продаж в США. Компания признала, что ошибки в реализации отдельных инициатив осложнили возврат клиентов с более низкими доходами, которые сократили расходы на питание вне дома.

Для усиления американского бизнеса McDonald's также назначил Скай Андерсона президентом подразделения в США. Она должна сосредоточиться на реализации плана возобновления продаж.

По оценкам компании повышение операционной эффективности на 250 базисных пунктов может увеличить ежегодный денежный поток среднего ресторана в США примерно на $100 тыс. Ожидается, что партнеры сети смогут вернуть вложенные средства примерно за четыре года.

Отдельный упор McDonald's делает на расширении сети. Компания прогнозирует, что увеличение количества ресторанов обеспечит почти 2,5% прироста продаж всей системы в 2027 году. К 2030 году этот показатель, по прогнозу, составит около 2%.

В то же время McDonald's ожидает, что к 2030 году операционная маржа компании будет находиться в диапазоне от 50 до 55%. Для сравнения, общая скорректированная операционная маржа за 2025 год финансовый год составила 46,9%.

Справочно

McDonald's работает в Украине с 24 мая 1997 года, когда открылось первое заведение в Киеве. По данным компании, в 2025 году сумма уплаченных налогов составила 3,5 млрд. грн. Организация является главным партнером "Фонд Дом Рональда МакДональда в Украине".