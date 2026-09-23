McDonald’s запускає новий план розвитку: $8,5 млрд на підтримку партнерів

McDonald’s представив розширений план розвитку, який передбачає близько $8,5 млрд підтримки франчайзі. Компанія також встановила цілі щодо зростання маржинальності та частки ринку, прагнучи відновити темпи розвитку після кількох кварталів слабших результатів.

Як пише Dilo, про це повідомляє Reuters.

McDonald’s посилює стратегію розвитку

McDonald’s оголосив про масштабний план розвитку, у межах якого до 2036 року компанія планує спрямувати близько $8,5 млрд на реалізацію стратегії NEXT. Приблизно $5 млрд із цієї суми мають бути інвестовані вже до 2030 року.

Частину коштів McDonald’s направить на фінансову та капітальну підтримку партнерів, які управляють ресторанами мережі, зокрема через зниження орендного навантаження. Таким чином компанія прагне прискорити розвиток мережі та відновити темпи зростання після кількох кварталів слабших результатів.

Стратегія NEXT була запущена в червні. Вона передбачає покращення якості продукції, обслуговування клієнтів, цінової пропозиції та впровадження нових рішень. У McDonald’s розраховують, що ці зміни допоможуть залучити більше відвідувачів і посилити позиції компанії на ринку.

На результати McDonald’s останнім часом тиснуть висока інфляція та конкуренція між мережами швидкого харчування за споживачів, які шукають вигідніші пропозиції. Це позначилося на темпах зростання продажів як у США, так і на міжнародних ринках.

У серпні McDonald’s повідомив про результати другого кварталу, які не виправдали очікувань щодо продажів у США. Компанія визнала, що помилки в реалізації окремих ініціатив ускладнили повернення клієнтів із нижчими доходами, які скоротили витрати на харчування поза домом.

Для посилення американського бізнесу McDonald’s також призначив Скай Андерсон президентом підрозділу у США. Вона має зосередитися на реалізації плану відновлення продажів.

За оцінками компанії, підвищення операційної ефективності на 250 базисних пунктів може збільшити щорічний грошовий потік середнього ресторану в США приблизно на $100 тис. Очікується, що партнери мережі зможуть повернути вкладені кошти приблизно за чотири роки.

Окремий акцент McDonald’s робить на розширенні мережі. Компанія прогнозує, що збільшення кількості ресторанів забезпечить майже 2,5% приросту продажів усієї системи у 2027 році. До 2030 року цей показник, за прогнозом, становитиме близько 2%.

Водночас McDonald’s очікує, що до 2030 року операційна маржа компанії перебуватиме в діапазоні від 50% до 55%. Для порівняння, загальна скоригована операційна маржа за 2025 фінансовий рік становила 46,9%.

Довідково

McDonald’s працює в Україні з 24 травня 1997 року, коли відкрився перший заклад у Києві. За даними компанії, у 2025 році сума сплачених податків склала 3,5 млрд грн. Організація є головним партнером "Фундації Дім Рональда МакДональда в Україні".