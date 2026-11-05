Найбільший телеком-оператор Європи викупить власні акції на 2 млрд євро після успішного кварталу

Найбільший телекомунікаційний оператор Європи Deutsche Telekom AG оголосив про плани спрямувати до 2 мільярдів євро на викуп власних акцій у 2027 році. Рішення ухвалили після того, як фінансові результати компанії за третій квартал перевершили очікування аналітиків.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані Bloomberg.

Скоригований прибуток до вирахування відсотків, податків та амортизації з урахуванням лізингу за звітний період досяг 12,2 мільярда євро. Це перевищило середній прогноз ринку, який становив 12,05 мільярда євро.

На тлі успішних показників німецька група підвищила річний прогноз щодо скоригованого EBITDAAL із 47,5 до приблизно 47,6 мільярда євро. Крім того, компанія збільшить дивіденди за 2026 рік до 1,10 євро за акцію порівняно з 1 євро торік. Генеральний директор концерну Тім Гьоттгес підкреслив, що сильні показники компанії встановлюють орієнтири для всієї галузі та підтверджують успішність обраної довгострокової стратегії.

Ситуація на домашньому ринку та проблеми в США

У Німеччині загальний виторг компанії в третьому кварталі зріс на 3,9% — до 6,6 мільярда євро, тоді як аналітики очікували 6,4 мільярда євро. На внутрішньому ринку Deutsche Telekom залучила 190 тисяч нових користувачів оптоволоконного інтернету безпосередньо до оселі і загалом підключила 11 тисяч нових абонентів широкосмугового зв'язку.

Попри сильні фінансові звіти, акції Deutsche Telekom від початку року просіли приблизно на 4%. Котирування не змогло підштовхнути навіть серпневе рішення збільшити програму викупу акцій на 2026 рік із 2 мільярдів до 5 мільярдів євро. Головним стримувальним фактором для зростання став контрольний пакет акцій американського підрозділу T-Mobile US Inc.

Якщо тривалий час бізнес у США забезпечував німецькій групі перевагу над європейськими конкурентами, то цього року акції T-Mobile вже впали приблизно на 22%, хоча за темпами приросту клієнтських акаунтів підрозділ також перевершив очікування.

Раніше Deutsche Telekom проводила попередні консультації щодо об'єднання з T-Mobile, однак наразі вирішила утриматися від офіційної пропозиції про злиття.

Нагадаємо, раніше Deutsche Telekom планувала створити найбільшу телефонну компанію у світі шляхом злиття з T-Mobile US. Німецький концерн вів переговори про поглинання американського підрозділу, розраховуючи, що ринкова вартість об'єднаного гіганта перевищить капіталізацію лідера ринку — китайської China Mobile.