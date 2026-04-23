Deutsche Telekom планує створити найбільшу телефонну компанію світу через злиття з T-Mobile US

Німецький телекомунікаційний гігант Deutsche Telekom розпочав переговори про потенційне злиття зі своїм американським підрозділом T-Mobile US. У разі успіху угоди на ринку з'явиться новий світовий лідер галузі, чия вартість перевищить капіталізацію китайського гіганта China Mobile.

Переговори наразі перебувають на ранній стадії. Передбачається створення єдиної холдингової структури, яка матиме лістинг як на європейських, так і на американських біржах.

Масштаби майбутнього об'єднання

На сьогодні Deutsche Telekom уже контролює близько 53% акцій T-Mobile US, проте повне злиття дозволить радикально змінити структуру власності та ринкову оцінку активів.

Сумарна капіталізація: ринкова вартість об'єднаної компанії може сягнути $349 млрд ($149 млрд — німецька частина, $215 млрд — американська).

Світове лідерство: нова структура випередить нинішнього лідера China Mobile, капіталізація якої становить близько $234 млрд.

Мета угоди: спрощення корпоративної структури та скорочення розриву в оцінці між прибутковим американським бізнесом і європейськими активами.

Перешкоди та ризики

Попри фінансову привабливість, шлях до злиття ускладнюється політичними чинниками. Уряд Німеччини та державний банк KfW спільно володіють 28% акцій Deutsche Telekom і вимагатимуть гарантій збереження робочих місць та інвестицій всередині країни. Водночас регулятори в США вже заявили про намір прискіпливо вивчити деталі транзакції.

Аналітики Citigroup також вказують на можливий опір міноритарних акціонерів T-Mobile, які можуть не побачити вигоди в об'єднанні без значної премії до вартості своїх акцій.

Нагадаємо, оператор Vodafone Україна завершив поглинання компанії "Фрінет" за $2 млн. Завдяки цій угоді компанія збільшила свою частку в операторі фіксованого зв'язку до 100%, продовжуючи стратегію розширення бізнесу в сегменті домашнього інтернету.