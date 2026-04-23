Deutsche Telekom планує створити найбільшу телефонну компанію світу через злиття з T-Mobile US

Deutsche Telekom планує створити найбільшу телефонну компанію світу через злиття з T-Mobile US / Unsplash

Німецький телекомунікаційний гігант Deutsche Telekom розпочав переговори про потенційне злиття зі своїм американським підрозділом T-Mobile US. У разі успіху угоди на ринку з'явиться новий світовий лідер галузі, чия вартість перевищить капіталізацію китайського гіганта China Mobile.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на Bloomberg.

Переговори наразі перебувають на ранній стадії. Передбачається створення єдиної холдингової структури, яка матиме лістинг як на європейських, так і на американських біржах.

Масштаби майбутнього об'єднання

На сьогодні Deutsche Telekom уже контролює близько 53% акцій T-Mobile US, проте повне злиття дозволить радикально змінити структуру власності та ринкову оцінку активів.

  • Сумарна капіталізація: ринкова вартість об'єднаної компанії може сягнути $349 млрд ($149 млрд — німецька частина, $215 млрд — американська).
  • Світове лідерство: нова структура випередить нинішнього лідера China Mobile, капіталізація якої становить близько $234 млрд.
  • Мета угоди: спрощення корпоративної структури та скорочення розриву в оцінці між прибутковим американським бізнесом і європейськими активами.

Перешкоди та ризики

Попри фінансову привабливість, шлях до злиття ускладнюється політичними чинниками. Уряд Німеччини та державний банк KfW спільно володіють 28% акцій Deutsche Telekom і вимагатимуть гарантій збереження робочих місць та інвестицій всередині країни. Водночас регулятори в США вже заявили про намір прискіпливо вивчити деталі транзакції.

Аналітики Citigroup також вказують на можливий опір міноритарних акціонерів T-Mobile, які можуть не побачити вигоди в об'єднанні без значної премії до вартості своїх акцій.

Нагадаємо, оператор Vodafone Україна завершив поглинання компанії "Фрінет" за $2 млн. Завдяки цій угоді компанія збільшила свою частку в операторі фіксованого зв'язку до 100%, продовжуючи стратегію розширення бізнесу в сегменті домашнього інтернету.

