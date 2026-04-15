Vodafone Україна завершила поглинання Frinet за $2 млн

Vodafone Україна, другий за розміром мобільний оператор країни, у 2025 році повністю придбав оператора фіксованого зв’язку “Фрінет”, інвестувавши $2 млн, та збільшив свою частку до 100%.

Як пише Delo.ua, про це інформує "Інтерфакс-Україна".

Vodafone Україна розширює фіксований бізнес

"$2 млн було сплачено акціонерам, частка участі яких не забезпечувала контролю. Балансова вартість часток участі, що не забезпечують контролю, у ТОВ "Фрінет" становила 27 млн грн", – йдеться у річному звіті "Vodafone Україна".

Згідно зі звітом, у 2025 році група збільшила виручку на 14% у порівнянні з попереднім роком - до 27,8 млрд грн, а чистий прибуток зріс на 18% і становив 4,18 млрд грн.

Найбільшу частку доходів забезпечили послуги мобільного зв’язку: виручка від мобільних абонентів зросла на 16,4% - до 22,09 млрд грн. Доходи від фіксованого бізнесу збільшилися на 15,9% - до 1,09 млрд грн, від пропуску трафіку інших мобільних операторів - на 1,5%, до 2,51 млрд грн. Виручка від роумінгу зросла на 3,1% і склала 0,78 млрд грн, тоді як реалізація товарів збільшилася на 0,6% - до 923 млн грн.

Водночас собівартість за рік зросла до 7,02 млрд грн порівняно з 6,01 млрд грн у 2024 році. Основними чинниками стали підвищення витрат на електроенергію та інші виробничі потреби - до 2,86 млрд грн з 2,4 млрд грн, зростання плати за використання радіочастот - до 1,38 млрд грн з 1,13 млрд грн, а також збільшення витрат на роумінг - до 0,41 млрд грн з 0,33 млрд грн. Водночас витрати на пропуск трафіку в мережах інших операторів дещо знизилися - до 1,15 млрд грн проти 1,16 млрд грн роком раніше.

Крім того, у 2025 році зросли операційні витрати компанії: на рекламу та маркетинг - до 0,51 млрд грн з 0,43 млрд грн роком раніше, комісійна винагорода дилерам - до 0,50 млрд грн з 0,43 млрд грн, витрати на консалтинг - до 0,69 млрд грн з 0,57 млрд грн, а також витрати на білінг та обробку даних - до 0,46 млрд грн з 0,36 млрд грн.

Згідно зі звітом, чисельність штатних працівників групи за рік не змінилася і становила близько 4,5 тис. осіб.

Про борг $281 млн, дивіденди та зміни в ліквідності

Vodafone Україна заявила, що планує своєчасно виконувати фінансові зобов’язання, однак визнає ризики, пов’язані з мораторієм на валютні платежі за кордон.

У компанії зазначають, що погашення єврооблігацій на $281 млн у лютому 2027 року залежить від валютних обмежень, можливостей рефінансування або домовленостей із кредиторами.

Група також розглядає додаткові заходи для контролю грошових потоків і забезпечення фінансової стабільності, а менеджмент очікує виконання боргових ковенантів у найближчі 12 місяців.

У лютому компанія сплатила $13,4 млн (578 млн грн) відсотків за єврооблігаціями.

У 2025 році Vodafone Україна оголосила дивіденди на 3,01 млрд грн, з яких 412 млн грн залишалися невиплаченими станом на кінець року, ще 151 млн грн було виплачено у першому кварталі.

Для управління валютними ризиками група інвестувала в короткострокові ОВДП у валюті, скоротивши їх обсяг до 0,97 млрд грн з 1,33 млрд грн роком раніше.

Вільні кошти компанії на кінець 2025 року становили 8,09 млрд грн проти 10,34 млрд грн роком раніше, переважно в доларах США.

Також компанія тримала короткостроковий депозит на 0,85 млрд грн під 0,4%, тоді як роком раніше аналогічні депозити становили 2,02 млрд грн.

Нагадаємо, Компанія продовжує модернізацію мережі та підготовку до запуску 5G. У 2025 році реалізовано пілотні проєкти у низці міст і навчальних закладів, а також запущено перші відкриті 5G-зони у Львові, Харкові та Бородянці. Паралельно триває модернізація інфраструктури у партнерстві з Nokia.