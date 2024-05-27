В Україні вперше в тестовому режимі запустили 5G

27 травня в Україні вперше відбувся тестовий запуск мережі зв'язку 5G. Vodafone спільно з компанією Nokia організували телеміст, об'єднавши Івано-Франківськ, Київ та Гельсінкі для перевірки якості зв'язку 5G.

Про це повідомляє Мінцифри.

Телеміст проводився на території інноваційного центру "Промприлад" в Івано-Франківську та офісі Vodafone у Києві - одних з перших в Україні майданчиків, де можна було протестувати 5G за допомогою смартфонів і планшетів.

"Телеком — один із пріоритетних напрямів з початку створення Мінцифри. Тож ми маємо розвивати та підтримувати розвиток сфери навіть під час війни, щоб вивести український зв’язок на новий рівень якості", - йдеться в повідомленні.

Зараз мережі 5G вже працюють у понад 90 країнах світу. Зокрема, Європейський Союз планує до 2025 року забезпечити покриттям 5G усі міста та основні транспортні шляхи.

Тестовий запуск 5G в Україні є важливим кроком на шляху до масштабного впровадження цієї новітньої технології в країні. 5G забезпечує набагато вищі швидкості передачі даних та кращу якість зв'язку в порівнянні з попередніми поколіннями мереж.

Технологія 5G

Нагадаємо, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку (НКЕК), 23 лютого дозволила оператору мобільного зв'язку "Київстар" розпочати тестування базових станцій радіотехнології 5G.

У 2021 році Кабінет Міністрів випустив указ про початок тестування мобільної мережі 5G в Україні. Цього ж року провели публічне тестування бездротового зв'язку п'ятого покоління.

Повноцінний запуск 5G в Україні мав би відбутися у 2022 році, проте повномасштабне вторгнення Росії завадило цьому.

З наукової точки зору, технологія 5G безпечна для здоров'я людей. У стандарті 5G передбачена робота на частотах 24 ГГц і вище, на відміну від сигналів 4G (6 ГГц). Проте, базові станції 5G повинні розташовуватись через кожні кілька сотень метрів, щоб використовувати ці високі частоти. Тому для забезпечення високої якості зв'язку базові станції 5G можуть розташовуватися всередині будівель так, щоб бути якомога не помітнішими.

Нагадаємо, раніше Сполучені Штати уклали з Україною Меморандум про взаєморозуміння та співробітництво у галузі телекомунікацій задля впровадження 5G.