Латвія допоможе Україні в роботі над запуском 5G

Щоб запозичити європейський досвід у розвитку інтернет-мереж, Мініцифри підписало меморандум про співпрацю з Міністерством транспорту Латвії.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Працюємо над запуском 5G в Україні — підписали меморандум про співпрацю з Міністерством транспорту Латвії. Домовилися про спільну роботу над упровадженням 5G в Україні, підтримкою мобільних операторів та відновленням широкосмугового інтернету", -зазначив Федоров.

За його словами, Латвія — одна з перших країн у Європі, яка запустила загальнодоступний 5G. А обмін досвідом з європейськими колегами дуже цінний для України.

"Нам потрібно більше інновацій у телеком-інфраструктурі, щоб не відставати від світових трендів і забезпечувати українців якісним зв’язком та інтернетом. Співпраця сприятиме швидшій інтеграції України до європейської цифрової екосистеми та допоможе побудувати технологічну телеком-інфраструктуру", - наголосив міністр.

Зауважимо, за даними дослідження компанії Cable.co.uk, Україна посідає 16 місце у списку найдешевших країн світу за цінами на мобільний Інтернет, при цьому середня ціна за гігабайт становить 0,27$.

Нагадаємо, раніше Сполучені Штати уклали з Україною Меморандум про взаєморозуміння та співробітництво у галузі телекомунікацій задля впровадження 5G.