Україна увійшла у 20-ку країн з найдешевшим мобільним Інтернетом

За даними дослідження компанії Cable.co.uk, Україна посідає 16 місце у списку найдешевших країн світу за цінами на мобільний Інтернет, при цьому середня ціна за гігабайт становить 0,27$.

Дослідження включало аналіз 5603 тарифних планів у 237 країнах. Середня вартість 1 ГБ мобільних даних у Східній Європі становить 1,27 долара, країнах СНД - 1,80, країнах Балтії - 1,87, Західній Європі - 2,08.

П'ятірка найдешевших країн світу

Згідно з даними Cable.co.uk, найдешевший Інтернет в Ізраїлі, де середня вартість 1 ГБ мобільних даних становить лише 0,02 долара, що робить країну найбільш доступною для використання мобільних даних.

Також до п’ятірки найдешевших країн за середньою вартістю 1 ГБ мобільних даних належать Італія (0,09 $), Фіджі (0,09 $), Сан-Марино (0,10 $) і Камбоджа (0,12 $).

Італія пропонує найдешевші мобільні дані в Західній Європі, а також підтримує інфраструктуру в Сан-Марино. Ізраїль є світовим лідером у наданні 5G і продовжує очолювати світову таблицю, коли мова йде також про ціну даних.

Країни позначені за середньою ціною одного гігабайта (1 ГБ) мобільного інтернету. Зображення: Cable.co.uk

П'ять найдорожчих країн світу

Сполучені Штати залишаються однією з найбільш дорогих країн для покупки мобільних даних, посідаючи 219 місце у світі з середньою вартістю 1 ГБ у доларах США близько 6.00.

Але найдорожчим місцем для оплати мобільних даних цього року є Зімбабве, де середня вартість 1 ГБ становить 43,75 долара, більше більш ніж у дві тисячі разів дорожче, ніж у Ізраїлі.

Скріншот з рейтингу Cable.co.uk

Отже, до п’ятірки найдорожчих країн за середньою вартістю 1 ГБ мобільних даних належать Зімбабве (43,75 $), Фолклендські острови (40,58 $), острови Святої Єлени (40,13 $), Південний Судан (23,70 $) і Токелау (17,24 $) .

Подібність між цими п’ятьма націями вражаюча й очевидна. Три з п'яти знаходяться в Африці на південь від Сахари, а три з п'яти є острівними державами. Африка на південь від Сахари є четвертим найдорожчим регіоном у світі для мобільних даних у цілому, тоді як острівні країни також, як правило, є одними з найдорожчих.

Зауважимо, те, що зараз здається зростанням тарифів на мобільний інтернет та зв'язок в Україні, насправді є приведенням рівня вартості послуг операторів до показника на початку 2022 року, але в доларовому еквіваленті. Саме курс валют, інфляція і тривала війна в Україні — основні фактори підвищення тарифів мобільних операторів.

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