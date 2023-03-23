Мінцифри хоче запровадити контроль швидкості мобільного інтернету: готує зміни до законодавства

В уряді готують зміни до законодавства, які дозволять державі контролювати швидкість мобільного інтернету, а українцям – тестувати її та впливати на якість мережі. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram.

За його словами, середня швидкість мобільного інтернету в Україні має бути щонайменше 2 Мбіт/сек. Цього достатньо, щоб проводити відеозустрічі зі смартфона в дорозі чи публікувати відео в Instagram та обмінюватися файлами без Wi-Fi.

Федоров пояснив, що така швидкість повинна бути в усіх населених пунктах та на дорогах, де є мобільний звʼязок. Однак у деяких селах цей показник менший через недостатню кількість базових станцій

"Швидкість — один із показників, який оператори використовують як конкурентну перевагу. Проте в новому Законі про електронні комунікації такого показника немає. Через це в подальшому держава не зможе перевіряти, чи дійсно усюди достатня швидкість завантаження", – висловився міністр, додавши, що зміни до законодавства дозволять контролювати показники.

Швидкість мобільного інтернету в Україні: попередні кроки уряду

Як зазначає ITC, ініціатива запровадження мінімальної швидкості мобільного інтернету та контролю за дотриманням нормативів вперше зʼявилася ще у квітні 2021 року. Тоді в Мінцифри заявили, що працюють над впровадженням норм, завдяки яким мобільна сторінка завантажуватиметься за кілька секунд, а якісний мобільний інтернет стане доступним жителям у будь-якій частині міста та села.

Державні норми якості мобільного зв’язку встановили ще в 2010 році, але показників для сили сигналу, швидкості передачі даних чи часу можливої затримки з'єднання тоді не прописали.

Восени 2021 року було затверджено нові стандарти. Тоді мінімально гарантовану швидкість мобільного інтернету встановили на рівні 2 Мбіт/сек (саме про цей показник і зараз говорить Федоров) для завантаження у мережах 3G (UMTS) і 4G (LTE), а також не менше 0,5 Мб/сек для вивантаження у 4G (LTE) мережах. Окремо було зазначено, що щонайменше 65% території населеного пункту мають бути забезпечені зв’язком, щоб вважати його "покритим".

Видання вказує, що довести справу до логічного завершення завадила повномасштабна війна. Однак зараз Мінцифри повернулося до ідеї закріпити мінімальну швидкість мобільного інтернету в законодавстві.